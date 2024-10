El pasado domingo, el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, atendió la freidora de un McDonalds y entregó paquetes por la ventanilla de autoservicio. Devino, por supuesto, en una ola de burlas. Una de las más afiladas, fue la que se emitió desde la cuenta de Vought International, la empresa ficticia de la serie The Boys.

Trump, quien se encuentra en la carrera hacia la presidencia junto a la candidata demócrata Kamala Harris, se calzó el delantal en el McDonalds para contrastar lo dicho por Harris, quien aseguró que trabajó en una cadena de comida rápida al tiempo que estudiaba la universidad. El también empresario, sin pruebas, acusó a la ex vicepresidenta de nunca haber trabajado en un lugar así.

Aprovechando el trend, pintando a Homelander como un símil de Donald Trump, por supuesto sin mencionarlo, Vought International subió una fotografía del personaje ficticio interpretado por Antony Starr simulando una entrega a través de una ventanilla, a la que acompañaron con la siguiente leyenda:

Por supuesto, la alusión está sobrentendida. Ni en esta ni en otras ocasiones que se han sumado a las tendencias, las cuentas de The Boys se han posicionado abiertamente hacia uno u otro lado, y tampoco han dicho nombres. Sin embargo, no es necesario, y, aunado a eso, quienes han visto la serie han podido observar que tiene una fuerte carga de crítica política, sobre todo a la estadounidense.

Los usuarios han reaccionado con buena actitud ante esta sátira o burla del equipo de marketing de Prime Video y/o The Boys. Entre otras cosas, aplaudiendo la rapidez con la que crean este tipo de contenido. Otros, postearon cosas como: “El demonio trabaja fuerte, pero la publicidad de The Boys trabaja aún más fuerte” o “Muchos de los espectadores de esta serie aún no se dan cuenta de que se trata de una sátira muy inteligente”.´

Growing up, Homelander dreamed of working at his local Vought A Burger. Recently, his wish came true, as Vought shut down a restaurant and staged pre-selected customers, so Homelander could “serve” “people” “food.” Thanks, Homelander, for showing everyone how you’re a true man of… pic.twitter.com/2yntPBFqut

— Vought International (@VoughtIntl) October 23, 2024