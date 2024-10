Esta semana dará comienzo la Serie Mundial 2024 de las Grandes Ligas (MLB) entre Los Ángeles Dodgers y los New York Yankees; por lo que aquí te decimos dónde y cuándo podrás ver el Juego 1.

El escenario esta listo. Dos de los grandes equipos de la MLB se verán las caras por decimosegunda ocasión en el llamado “Clásico de Otoño”.

Te podría interesar: Dodgers y Yankees se medirán en la Serie Mundial 2024

A este Juego 1 de la Serie Mundial, los Dodgers llegan tras ganarle a los Mets en seis partidos (4-2); mientras que los Yankees vencieron 4-1 a los Guardians en cinco duelos.

En cuanto a la motivación, el equipo de Los Ángeles tendrán sentimientos encontrados. Lo anterior, por el fallecimiento de uno de sus mejores peloteros en la historia, hablamos del mexicano Fernando Valenzuela. Su deceso podría traerle tristeza al equipo, pero también motivación, pues se podría pensar que un buen homenaje para el “Toro”, sería que los Dodgers se lleven la Serie Mundial.

Cabe resaltar que la última vez que se enfrentaron a Yankees en una Serie Mundial fue en 1981. En aquella ocasión, el protagonista del partido fue Fernando Valenzuela, quien gracias a su pitcheo, Dodgers se llevó el campeonato.

Por su parte, los Yankees tienen la historia a su favor. De los 11 anteriores juegos en Serie Mundial ante Dodgers, 8 fueron ganados por los de Nueva York: 1941, 1947, 1949, 1952, 1953, 1956, 1977, 1978.

Two of baseball’s biggest stars will meet on the #WorldSeries stage. Who will emerge victorious? pic.twitter.com/8EVKynJZDX

Te podría interesar: El día que los Dodgers retiraron el “34” de Fernando Valenzuela

It’s a one-run game in the bottom of the 9th with the bases loaded and 2 outs.

Who would you rather close out the game?

(MLB x @SageUSAmerica) pic.twitter.com/R4wdr4yFIH

— MLB (@MLB) October 23, 2024