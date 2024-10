A pesar de las medidas de protección implementadas por el Gobierno capitalino, la familia de la activista Diana Sánchez refirió sentirse vulnerable y aunque no han presentado una denuncia formal, aseguró que llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables del ataque ocurrido el 17 de octubre.

En entrevista con 24 HORAS, la diputada y hermana de la líder de comerciantes, Silvia Sánchez, compartió su sospecha sobre la participación de una persona poderosa detrás del atentado en el Centro Histórico.



“Hay tantos grupos delictivos hoy en día dentro de la demarcación que no sabemos cuál de ellos podría estar coludido. Lo que sí puedo decir es que alguien poderoso está detrás de esto”, mencionó la también diputada local.



Admitió que ella y su familia se sienten vulnerables pese a las medidas de protección brindadas por la jefa de Gobierno y la Policía capitalina.



“Los primeros días tuve miedo de perder a mi hermana, a mi primo. Hoy tengo coraje y tengo la valentía de llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables”, dijo.



Respecto al estado de salud de Diana, tras ser intervenida de emergencia, la morenista compartió que aunque permanece en terapia intensiva, ella está bien.

“Tuvo cuatro impactos de bala y eso ha ameritado que siga en terapia intensiva, está evolucionando satisfactoriamente”, dijo.

Sobre la denuncia penal contemplada por su familia en torno a estos hechos, señaló que están en proceso.

“Lo primordial era que mi hermana estuviera fuera de peligro (…) Ahorita estamos en la situación de las carpetas (de investigación), las averiguaciones. No me he sentado con la Fiscalía para ver los avances”, apuntó.



Reiteró su llamado a las autoridades para identificar a los agresores y que el atentado contra su hermana no quede impune. “Este caso no lo van a minimizar ni callar. No me van a callar”, aseguró.