La participación de figuras de la música de la talla de Teddy Swims, Shawn Mendes, Benson Boone, Raye y las regiomontanas, The Warning, en los MTV EMAs 2024, fue confirmada por los organizadores de este evento que se realizará el domingo 10 de noviembre, en Manchester, Inglaterra.

Por otro lado, al escenario subirán Gavin Rossdale, vocalista de Bush, y las estrellas de cine Aaron Taylor-Johnson, Jodie Turner-Smith y Lucien Laviscount como presentadores de la noche que estará enmarcada por lo mejor de la música del momento.

The Warning es uno de los grupos de rock con mayor proyección, se prepara para dejar su huella en los MTV EMA. A medida que se acerca al final de su gira mundial, después de haber acumulado cientos de millones de streams y un sinnúmero de fans en el camino, el trío de hermanas mexicanas tiene ahora su mirada puesta en Manchester, tras el éxito de su último álbum de estudio Keep Me Fed.

Benson Boone ha alcanzado el éxito mundial con su estilo íntimo y narrativo. Su éxito viral Beautiful Things, de su álbum de debut Fireworks & Rollerblades, está posicionada como la canción más escuchada en todo el mundo en lo que va del año.

Por su parte, la cantante y compositora Raye llevará su suave voz al escenario para su primera actuación en solitario en los MTV EMA. Cuenta con ocho sencillos en el Top 20 del Reino Unido, 5 mil millones de streams globales en Spotify y la canción Doble Platino, Escapism, que también fue el sencillo más vendido del año de una artista femenina británica.

El cantautor multiplatino y nominado al Grammy Shawn Mendes sigue cautivando con sus últimos singles Why Why Why, Isn’t That Enough y Nobody Knows, que reflejan la inspiración extraída de sus viajes y experiencias personales de los últimos años.

El álbum de debut de Teddy Swims, I’ve Tried Everything But Therapy, ha cautivado a fans de todo el mundo. Su single Lose Control, cuatro veces disco de platino y líder de la lista Billboard Hot 100, ha ayudado a Swims a alcanzar nuevas dimensiones, y la segunda parte de su álbum llegará en enero.

Los MTV EMAs 2024 se transmitirán en directo por MTV en más de 150 países el domingo 10 de noviembre desde el Co-op Live de Manchester y por PlutoTV.

Ya puedes emitir tu voto en www.mtvema.com, hasta las cero horas del 6 de noviembre.