Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del expelotero mexicano Fernando Valenzuela a los 63 años de edad, cientos de aficionados de Los Angeles Dodgers se dieron cita en las inmediaciones del estadio para rendir un pequeño homenaje.

Algunos de ellos portando su mítico jersey con el número “34” llegaron a altas horas de la noche a Dodger Stadium con ramos de flores, fotografías y recuerdos de su paso por uno de los equipos más importantes de la MLB.

Además de ello, los Dodgers encendieron las luces de su estadio en un tono azul, proyectando en las pantallas del recinto el rostro de Fernando Valenzuela, esto a unos días de iniciar su participación en la serie mundial por el campeonato.

Recordemos que “El Toro” se había apartado de la vida pública tras varias complicaciones en su estado de salud y fue la noche del pasado 22 de octubre cuando se dio a conocer la noticia de su fallecimiento en un hospital de California.

Robert D. Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, reveló que se rendirán diversos homenajes al mexicano durante el Clásico de Otoño en el Dodger Stadium, esto en el arranque de la serie contra los Yankees de Nueva York.

“Honraremos la memoria de Fernando durante la Serie Mundial 2024 en el Dodger Stadium. En nombre de la MLB, extiendo mis más profundas condolencias para la familia de Fernando, los Dodgers, los amigos que hizo en el juego y a todos los leales aficionados del beisbol en México”, comentó el comisionado.

Hasta el momento se desconoce se habrá alguna clase de ceremonia en cuerpo presente dentro del Dogder Stadium con miembros del equipo, familiares y amigos.

