El standupero mexicano, creador del podcast especializado Basketera Feliz y colaborador de la NBA México, consideró que si bien los Boston Celtics saldrán a pelear fuerte por el bicampeonato y Los Angeles Lakers a dar un gran espectáculo de la mano de LeBron James y su hijo Bronny, equipos como Orlando, Filadelfia Dallas, Golden State y Denver, son fuertes candidatos a llevarse el título en esta temporada que arranca hoy.

Zanassi, además de escribir comedia, es un apasionado del básquetbol que, junto a Diego Alfaro, sacan un episodio nuevo cada semana de su programa en YouTube y que la temporada pasada estuvo presente en la final donde se coronó Boston, en algunos partidos de playoffs y en las finales de la Conferencia Oeste.

A propósito del arranque de temporada en la NBA, Diego aseguró que, aunque él le va a Los Lakers y que espera que ganen cualquier cantidad de trofeos ahora con la llegada de Bronny, es realista y sabe que Dallas y Denver son dos equipos que siempre están presentes en la batalla y que a su equipo le hace falta afinar o replantear su estrategia.

“Con la llegada de James Jr. vamos a ganar muchos campeonatos seguidos y anótenlo. Siempre son un volado porque es un equipo que no ha sabido apostarle a una reestructura y crecimiento orgánico de jugadores, sino que se van más por tener a una pieza de renombre y no se están dando cuenta que de ese modo no lo están logrando. Entonces es frustrante como fan. Por otro lado, el Oeste está muy pesado para este año con el cambio que hubo entre Minnesota y Nueva York, esto va a ser interesante”, aseguró.

Por su puesto que Zanassi no deja de emocionarse, pues mencionó que existe la seguridad de que los Lakers llegarán a playoffs, pues normalmente así lo hacen, pero el problema es que, llegando al momento de la verdad, el equipo se vuelve a quedar en el camino.

“La combinación de padre e hijo todos sabemos que era cumplirle un capricho a LeBron, que es una gran figura y que nos dio un campeonato y se lo merece. Cuando eres LeBron puedes hacer esas cosas, entonces se entiende. Pero no creo que haya ningún cambio radical con su llegada… ojalá y me callen la boca”.

Continuando con las puestas sobre ciertos equipos o jugadores en individual Zanassi apuntó que Nikola Jokić con Denver siempre estará metido en esa tómbola del ganador.

“Filadelfia no me gusta nada y creo que Paul George no era la respuesta, pero salieron declaraciones de que se encuentra en muy buen estado físico y que dará una gran temporada. Veamos qué sucede. También los Knicks y Oklahoma pueden dar una sorpresa, eso es muy emocionante”.

A nivel de jugadores, Ben Simmons de los Nets de Brooklyn y Ja Morant de los Grizzlies de Memphis son dos figuras que llaman la atención de Diego, pues los ve como jóvenes promesas que han tenido un excelente inicio y que se mantienen.

“Memphis se armó muy bien y por otro lado Orlando también promete bastante de la mano de los hermanos Wagner (Mortiz y Franz) pero es complicado saber en este momento cómo regresarán a la duela todos estos jugadores”, agregó.