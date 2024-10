Britney Spears anunció que se casó consigo misma a través de su cuenta de Instagram, donde calificó la decisión como “la cosa más brillante” que ha hecho en su vida.

En un breve video de 20 segundos, la cantante mostró el momento simbólico de su unión personal y acompañó la publicación con un mensaje en el que celebraba su autonomía y el amor propio.

La cantante, conocida por su carrera como ícono del pop desde los años 90, estuvo casada en tres ocasiones.

Su primer matrimonio con Jason Alexander en 2004 fue notoriamente breve, durando apenas 55 horas.

Más tarde, contrajo matrimonio con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, antes de divorciarse en 2007.

Su más reciente matrimonio fue con Sam Asghari en 2022, del que también se separó.

Ahora, Spears parece haber encontrado en sí misma su mayor fuente de estabilidad y felicidad.

Britney Spears, nacida el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Mississippi, es una de las artistas más influyentes en la música pop.

Desde su debut en 1998 con el éxito mundial “Baby One More Time”, Spears vendió más de 100 millones de álbumes, convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Su carrera se caracterizó por éxitos como “Oops! I Did It Again y Toxic”, así como por sus memorables actuaciones en vivo.

Sin embargo, su vida personal estuvo marcada por la controversia, incluidos dos matrimonios breves y problemas de salud mental que llevaron a una tutela impuesta por su familia en 2008.

En noviembre de 2021, la tutela fue disuelta, permitiendo a Britney recuperar el control sobre su vida y su carrera.

Hoy, es considerada un símbolo de resiliencia y una inspiración para muchos, consolidando su lugar como una leyenda en la industria musical.

“The day I married myself … Bringing it back because it might seem embarrassing or stupid, but I think it’s the most brilliant thing I’ve ever done !!!” – #BritneySpears pic.twitter.com/EIiSsx7IYf

— Britney Planet Italia (@BritneyPlanet) October 21, 2024