Durante la noche de este martes 22 de octubre se dio a conocer el fallecimiento del exbeisbolista mexicano, Fernando Valenzuela.

Fueron los Dodgers de Los Ángeles quienes confirmaron la noticia de la muerte del “Toro” Valenzuela, a los 63 años de edad.

Tras su deceso, el deporte se unió a las condolencia en las redes sociales, tal es el caso de diferentes equipos de futbol y beisbol mexicano.

Las Águilas de Mexicali, equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, posteó un mensaje tras el fallecimiento del “Toro”.

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Fernando Valenzuela, leyenda del deporte mexicano. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Q.E.P.D.”, escribieron las Águilas en sus redes.

Los Naranjeros de Hermosillo, equipo de la Liga Mexicana del Pacífico, mencionaron lo siguiente:

El equipo de futbol, Rayados de Monterrey, también posteó un mensaje dedicado a Fernando Valenzuela.

“Descanse en paz Fernando Valenzuela, leyenda del beisbol y orgullo de México. Recordaremos siempre tu magia en el montículo. Ya estás en el cielo que tantas veces viste antes de lanzar”.

“Uno de los deportistas mexicanos más grandes que hemos visto ha fallecido. Fernando Valenzuela seguirá jugando como LOS ÁNGELES. ¡Hasta siempre, “Toro”!”, destacó el club León, en sus redes sociales.

Los Tigres de Quintana Roo, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, posteó lo siguiente:

Aquí te compartimos los mensajes que diferentes personalidades del deporte y periodistas deportivos se despiden de Fernando Valenzuela:

We are deeply saddened to hear of the passing of former Dodgers great Fernando Valenzuela.

“Fernandomania” swept through baseball in 1981 when the 20-year old rookie sensation began the season 8-0 with a 0.50 ERA. The lefthander capped off his incredible year by winning both the… pic.twitter.com/a28H5Cptox

— MLB (@MLB) October 23, 2024