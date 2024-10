El presidente de China, Xi Jinping hace una desconcertante aparición ante medios locales portando un uniforme militar; el mandatario hace un llamado a sus tropas a intensificar sus maniobras militares.

El mandatario de la República Popular de China, visitó recientemente una brigada de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de Liberación portando un uniforme militar e hizo un llamado a sus tropas a “prepararse para la guerra”.

De acuerdo con el mandatario, el pidió “fortalecer integralmente el entrenamiento y la preparación para la guerra”, motivando a sus soldados para cualquier adversidad que se presente en algún futuro.

De igual forma reiteró “mejorar la disuasión estratégica, la capacidad de combate y fortalecer sus preparativos para la batalla”.

Las imágenes de Xi Jinping portando el uniforme, fueron difundidas por la Televisión Central de China (CCTV por sus siglas en inglés) en la que se muestra al presidente chino portando un uniforme camuflado con patrón pixel para zonas desérticas dando un discurso al personal militar, mismo que aplaude sus palabras.

Algunos expertos en el tema aseguran que este comportamiento es una especie de “provocación”, mandando el mensaje claro a occidente sobre las intenciones de China en participar en una guerra abierta en caso de que su soberanía o intereses se vean amenazados.

En días recientes, el Ejército Popular de Liberación ha realizado maniobras militares en tierra y mar muy cerca de la Isla de Taiwan, provocando alertas en todo el mundo y principalmente a Estados Unidos; nación que se compromete a defender Taiwán en caso de una invasión china.

China: 🇨🇳

Chinese President Xi Jinping:

“Prepare for war! The army should carry out comprehensive strength training and preparation for war, and ensure the soldiers have solid combat capabilities!”

South Korea plans to join the war in Ukraine to fight North Korea! 🇰🇷vs 🇰🇵… pic.twitter.com/CZvgG24Hrk

— 🔯🇮🇱The Chosen 🇮🇱🔯 (@yatircohen) October 21, 2024