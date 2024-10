Las suspensiones emitidas por jueces en contra de la reforma al Poder Judicial son locas, ilegales y arbitrarias y ningún órgano del Estado está obligado a acatarlas porque provienen de actos que rebasan el principio de legalidad y están expedidas por órganos incompetentes, aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Es como si el un tribunal electoral emita una orden de aprehensión, aunque sea un tribunal constituido, no puede emitir una orden de aprehensión, viola el principio de legalidad y no lo autorizan ni la Constitución ni la ley a emitir tal barbaridad, de eso se trata la suspensión, es una barbaridad constitucional que raya en la ignorancia del derecho y eso no lo vamos a admitir”, expresó el líder de Morena en San Lázaro.

Te puede interesar: Aterrizan de emergencia 3 globos por mal clima

Por esta razón, continuó en conferencia de prensa, han decidido cerrar filas en favor de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum “para ir eliminando todo obstáculo que se expresa a través de chicanadas, de triquiñuelas, instrumentos subrepticios, o simplemente de maniobras ilegales”.

Comentó que lo que ha hecho la titular del Ejecutivo federal es acudir con el Poder Legislativo, como el intérprete auténtico que son, para expresarse al respecto y si acaso se los envía por escrito, responderán de la misma manera “y si es necesario que hagamos una sesión frente a la discusión y los alcances de las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley, en la historia y la doctrina, lo vamos a hacer”.

Acusó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ser parte del problema porque su falta de sensibilidad y de conciliación ha llevado al máximo tribunal a abusar y extralimitarse al invadir esferas de Poder Legislativo.

Monreal sostuvo que los diputados del bloque oficialista no están enfrentados con la Corte e invitó a la ministra presidenta a meditar sobre el daño que ha hecho al Poder Judicial son su postura “que raya en la intransigencia y la conducta ilegal e inconstitucional”.

Negó que se esté desconociendo al Poder Judicial, sino que, consideró, éste está actuando de manera ilegal y no se le puede admitir sus resoluciones que de forma extralimitada está cometiendo.

El líder de los diputados morenistas descartó la presentación de solicitudes de juicios políticos en contra de la jueza Nancy Juárez Salas, quien emitió la suspensión para el retiro de la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación y advirtió a la presidenta de la presentación de una denuncia ante el ministerio público de no hacerlo.

“No queremos hacerlo, salvo hasta el límite. Vamos a actuar con prudencia porque así lo ha manejado también la titular el Ejecutivo Federal, de que no actuemos fuera de la serenidad y no lo haremos a pesar de que hay los elementos suficientes para someterla y sujetarla a juicio político, pero no nos interesa”, apuntó.