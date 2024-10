Anecdotario de Baires es una obra que emocionará al espectador, tocando su corazón y haciéndolo reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Con un elenco talentoso, una dirección emotiva y un diseño escénico impresionante.

Las ausencias nos enseñan que solo debe conservar lo indispensable, por eso en cada nueva mudanza lleva menos cosas. Hay sueños que mueren irremediablemente, casas y cosas que se pierden, pero los recuerdos de quienes nos marcan la vida, son tan perfectos que nos habitan para siempre.

Pedro de Tavira es uno de los personajes de la puesta en escena y en entrevista para Diario 24 Horas, nos habla de su experiencia al formar parte del Anecdotario de Baires.

¿Cómo te preparaste para tu personaje?

Para iniciar, es una obra ubicada en Argentina, en Buenos Aire, dirgida por Matías Gorlero, pero de Conchi León, y va sobre la migración, el desplazamiento, la dictadura y los recuerdos de querer engranar con un padre presente y ausente, de un personaje como si fuera Matías y sue hermano.

Yo me enfoco en lo que está escrito, es un personaje que no tuvo trato con su padre, entonces explorar lo que no tener esa figura paterna en la vida, de no haber crecido, un hermano que tuvo y no la figura paterna.

Es una obra personal para Matías Gorlero.

La manera en la que realizo la actuación es con lo que está escrito, me adapto totalmente a lo que el productor escriba.

En cuanto al personaje, es uno que tiene y no un padre presente/ausente, también en cuanto a la migación a menor o mayor medida.

¿Te identificas con algún aspecto del personaje?

En el tema que soy hijo, que siempre tenemos temas personales con nuestros padres, no porque pase por lo mismo, no es un tema biográfico, simplemente es una representación.

Los problemas de comunicación con los padres y hermanos.

¿Qué técnicas de actuación usaste?

Cada actor o actriz tiene su técnica; sin embargo, esta obra no tiene que ser tan estricta, sino que plantea la situación para vivirlo y hay que recurrir a los fundamentos iniciales de la actuación: el aquí y ahora, la escucha y la preocupación por el otro.

Lo difícil no es crear ni preocuparse por el personaje de uno, sino por los demás personajes, ya que no se trata de mí sino de un personaje que no existe.

¿Aspectos interesantes del personaje?

La relación padre e hijo, este personaje se enfoca en lo que no vivió, dejando atrás lo que sí vivió. Es ahí donde viene el cuestionamiento de como se viven las cosas, si como se vivió o como se recuerda. Eso es lo que plantea la obra: cómo lo viviste, cómo lo recuerdas o cómo dicen que lo viviste.

¿Qué escena es la más emocionante o difícil?

La dificultad es toda la obra, no hay cortes, descansos, entramos al escenario todo y no salimos hasta el final, mi parte favorita es toda la obra, pues no veo escenas separadas, no se puede pensar en la obra por escenas.

Esta obra tiene algo que hace mucho no sentía, tiene que ver con la forma de producir de la ciudad, con los programas sociales y la precarización de las artes escénicas. Y esta obra tiene una necesidad vital por hacerlo, no será una obra difícil, pero sí tiene esa necesidad vital.

Anecdotario de Baires, se presentará de viernes a domingo de 4 de octubre al 10 de noviembre en el Foro Shakesperare, ubicado en Zamora 7 Cuauhtémoc, Zamora 7, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, CDMX.

Tiene una duración de 80 minutos.

Horarios de Anecdotario Baires: viernes 20:30 horas, sábados 19:00 horas y domingo 18:00 h

