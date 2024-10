Desde hace tiempo, Google implementó formas para facilitar a sus usuarios la organización de cualquier viaje, desde escoger el lugar de alojamiento hasta la reservación del vuelo. Para esto último, crearon Google Flights, herramienta creada exclusivamente para seleccionar, con sus “funciones fantásticas”, la mejor opción de vuelo.

Aunque esta herramienta tiene ventajas de comparación según destinos, fechas y/o aeropuertos, la nueva apuesta del gigante tecnológico se centra en la adición de una nueva pestaña identificable como ‘Cheapest‘ (‘Más barato’, por su traducción al español).

Fue a partir del pasado 16 de octubre que comenzaron a añadir la pestaña, y señalaron que “esta actualización se implementará a nivel mundial durante las próximas dos semanas, dondequiera que Google Flights esté disponible“.

“Es posible que algunas de las opciones en la pestaña “Más barato” impliquen más… Itinerarios creativos, como escalas más largas, autotransferencias o compra de diferentes tramos del viaje a través de aerolíneas o sitios de reserva. Pero para esos momentos en los que el costo importa más que la conveniencia, la nueva pestaña le brinda una manera fácil de ver los precios más bajos disponibles y luego decidir por sí mismo qué compensaciones desea hacer”, señala Google a través de su blog de noticias.

A grandes rasgos, esta pestaña permitirá aprovechar con mucha más flexibilidad el presupuesto contemplado para el viaje. Pero se unirá con otras herramientas de Google Flights que recomiendan los usuarios, como hallar el momento exacto donde los boletos están en menor precio para reservar. Google hace todo el trabajo mediante la medición de sus “datos históricos” para que cada cual haga su compra en el mejor momento.

En suma a todo lo anterior, se pueden usar las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) de Google, como Gemini, o las que brinda Copilot en Microsoft Edge, dependiendo el navegador que use cada uno de los usuarios. En el caso de Edge, es posible utilizar cupones que se muestran de forma automática cuando ingresamos a una página de compras, incluidas las de las aerolíneas.

Con información de Google Flights y Microsoft Edge.

Finding the cheapest price for your next trip just got even easier with Google Flights ↓ https://t.co/6dBZdQIqay

— Google (@Google) October 16, 2024