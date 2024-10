La Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación del Plan Campeche, cuyo principal objetivo sera impulsar a los ganaderos y agricultores del estado. El Plan Campeche otorgara Créditos a la Palabra, se va aumentar la producción de arroz. Campeche fue uno de los grandes productores de arroz de nuestro país y después se fueron abandonando los apoyos. Campeche cuenta con suficiente agua, aquí se puede desarrollar el cultivo del arroz, entre otros cultivos. Informó que para aportar al crecimiento de la entidad también se implementarán acciones como el desarrollo del puerto de Seyba playa, la construcción de un centro modal para los trenes de pasajeros del Tren Maya, que en 2027 también será de carga, así como nuevas preparatorias y universidades como la “Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud. Lo más importante para la consolidación de la Cuarta Transformación es escuchar a los mexicanos y las mexicanas, esto, tras reafirmar que el 1° de junio de 2025 todo el pueblo de México podrá elegir integrantes del Poder Judicial, ya que esa fue la voluntad popular que dio origen a la reforma en la Constitución. El pueblo de México eligió a sus gobernantes, a sus diputados, a sus senadores, quiere elegir a jueces, magistrados y ministros. En México el pueblo manda. Señalo que en Campeche y en todo el territorio nacional se crearán nuevos Programas para el Bienestar como la Pensión Mujeres Bienestar, que en 2025 beneficiará a mexicanas de 63 y 64 años, pero que, paulatinamente llegará a quienes tengan entre 60 y 64 años. Asimismo, la nueva Beca Universal “Rita Cetina” que en su primera fase apoyará a todos los estudiantes de secundaria del país y posteriormente también a alumnos de preescolar y primaria. Y, finalmente, el programa Salud Casa por Casa, con el que se acercará, a partir de febrero del 2025, atención médica a todos los adultos mayores; para ello, servidores de la nación iniciaron el censo para conocer su estado de salud; hoy lunes 21 de octubre comienza la contratación de más de 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que se harán cargo de las visitas domiciliarias, así como de la prescripción de medicamentos que podrán ser adquiridos en las nuevas Farmacias del Bienestar que serán construidas a un costado de las sucursales del Banco del Bienestar.

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR; DESTACA LA IMPORTANCIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA IMPULSADO POR LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, destacó la importancia del nuevo Programa Nacional de Vivienda, anunciado recientemente por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el cual busca dar respuesta a una de las problemáticas más apremiantes de la sociedad mexicana, que es el acceso a una vivienda digna y de calidad. Melgar Bravo enfatizó la relevancia de este programa que tiene como objetivo brindar 1 millón de viviendas nuevas a la población mexicana, de las cuales 500 mil serán construidas por el Infonavit y otras 500 mil por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), beneficiando tanto a derechohabientes como a personas de bajos ingresos. Destacó la creación de un programa de vivienda en renta para jóvenes entre 18 y 30 años, con rentas que no superen el 30 por ciento de sus ingresos, y enfatizó la importancia de avanzar hacia la consolidación de un estado de bienestar, enfrentando desafíos como la gentrificación y el acceso desigual a los servicios urbanos. El senador por Chiapas recordó que las políticas de vivienda en México han tenido una larga trayectoria, desde la creación de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro en 1925, hasta el surgimiento de instituciones clave como el Infonavit en 1972 y el Fovissste. El nuevo programa, impulsado por la presidenta Sheinbaum, es un esfuerzo ambicioso que buscará resolver el déficit habitacional actual, que se estima en más de 70,000 viviendas anuales. Asimismo el legislador resaltó la importancia de la comisión que encabeza, por lo que hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios y a todos los niveles de gobierno para colaborar de manera efectiva y cumplir con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para las millones de mexicanas y mexicanos que aspiran a un hogar propio. La vivienda digna no es sólo un derecho, es una necesidad fundamental y, como tal, debemos asegurar que sea accesible para todos. Melgar Bravo señaló que, para apoyar el programa nacional de vivienda impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Legislativo deberá analizar diversas reformas en materia de vivienda.

MARIO DELGADO; SEP: 7 MIL ASAMBLEAS REALIZADAS PARA LA NUEVA BECA UNIVERSAL “RITA CETINA”

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, estuvo presente en Campeche acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ahí destacó que más de un millón de madres y padres de familia han participado en siete mil asambleas realizadas en escuelas secundarias públicas del país para recibir información sobre la nueva Beca Universal “Rita Cetina”, que entregará mil 900 pesos por familia, más 700 pesos por cada hijo adicional. Por su parte la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, celebró que la prosperidad sigue llegando al estado, gracias a la compresión que la Presidenta de México tiene sobre las necesidades de las y los campechanos. Nadie mejor para entendernos, para querernos, porque Claudia sabe de luchas, ella viene de luchas por la igualdad, la justicia.

DIPUTADO RICARDO MONREAL; COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA ELEGIR A JUECES, MINISTROS Y MAGISTRADOS SERÁ DE ALTO NIVEL

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aseveró que el Comité de Evaluación para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación será de alto nivel y prestigio. El legislador aseguró: Tengan confianza, va a ser un comité de evaluación de alto nivel y de alto prestigio. No van a poder pasar perfiles improvisados o incondicionales de los poderes o sin capacidad y talento. Los comités calificarán la idoneidad de los candidatos elegibles y también los mejores. Sostuvo que eran de esperarse reacciones diversas en torno a la reforma al Poder Judicial, indispensable ante el déficit de justicia que enfrenta nuestro país. Con motivo de la reforma constitucional en materia judicial, era de advertirse, era de esperarse que hubiese reacciones en contra, que hubiese subterfugios e incluso que hubiese triquiñuelas judiciales que intentaran frenar lo que ya es derecho vigente: la reforma constitucional que está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Monreal Ávila enfatizó en que esta reforma era indispensable. El déficit de justicia se estaba agrandando. Los lastres que encerraron y aprisionaron a este Poder eran evidentes: nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, y la cúpula llena de privilegios. No generalizo. Hay jueces y magistrados que son honestos y que podrían participar para ratificar su permanencia en el cargo como juzgadores.

SENADOR JAVIER CORRAL; RECHAZA QUE EXISTA UNA DECISIÓN PREDETERMINADA, EN ELECCIÓN DEL TITULAR DE CNDH

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, aseguró que en el proceso para la elección de la presidenta o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no hay ninguna decisión predeterminada, sino un mecanismo abierto, que atenderá de manera respetuosa a cada aspirante. En cuanto a la postulación de la actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, el senador comentó que se trata de una posibilidad que plantea la ley, que quien está al frente de la institución se pueda reelegir. El senador Javier Corral destacó que en este proceso se han expresado opiniones a favor y en contra de algún personaje, pero son voces aisladas o que solamente hablan por sí mismas. El presidente de la Comisión de Justicia sostuvo que se trata de una convocatoria seria y auténtica, no hemos convocado a una simulación y los participantes deben tener la certeza de que están abiertas todas las posibilidades. Señalo que de un total de 66 personas que se registraron para participar en la elección de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 48 de ellas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Los resultados de la evaluación de todo el proceso se darán a conocer a más tardar el 8 de noviembre, y el pleno del Senado tiene hasta el 16 de noviembre para tomar la decisión de quien ocupe la titularidad de la CNDH, porque es el plazo en el que vence el periodo de la actual presidenta.

SENADOR LUIS DONALDO COLOSIO; SE SEPARA DE SU CARGO POR PROBLEMAS DE SALUD

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del partido Movimiento Ciudadano, solicitó licencia para separarse temporalmente de sus funciones, tras ser hospitalizado por lumbalgia.

INVESTIGADOR JUAN PABLO AGUIRRE; IBD DESTACA; CIBERDELITOS, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DESASTRES NATURALES, RETOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

Según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), señala que a lo largo de la historia el concepto de seguridad nacional ha experimentado cambios significativos para incorporar diversos fenómenos que ponen en riesgo la paz, la seguridad del Estado, la estabilidad del país y la soberanía nacional. La investigación titulada “Seguridad Nacional en México y sus iniciativas en el Congreso durante la LXV Legislatura”, elaborada por el investigador Juan Pablo Aguirre Quezada, apunta que una de las mayores amenazas de los últimos tiempos son los delitos relacionados con la ciberseguridad, los cuales pueden dañar aspectos como datos personales, bancarios, financieros, sistemas de defensa, información médica, entre otros. Señala que otro de los riesgos lo constituyen factores climáticos que pueden afectar las diferentes actividades humanas con consecuencias como escasez de agua, afectación de cultivos, problemas de migración, entre otros. En ese sentido, refiere que una de las aristas que debe enfrentar nuestro país para garantizar el bienestar de su población es brindar soluciones y mitigar los efectos del cambio climático. La investigación agrega que otros problemas que han sido abordados desde el punto de vista de la seguridad nacional son la distribución del agua potable, el combate a la inseguridad, la atención de desastres naturales y las epidemias. Actualmente, el marco legal de la Seguridad Nacional en México está conformado por la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México. Durante la LXV Legislatura, en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, se presentaron 79 iniciativas que relacionadas con la seguridad nacional. Algunas de estas iniciativas proponen regular aspectos como la ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial, así como la protección de obras estratégicas del Estado, el territorio insular y el espacio aéreo mexicano.

MARKO CORTES; VIOLENCIA SIGUE INCREMENTANDO, MIENTRAS EL GOBIERNO ESTÁ DISTRAÍDO CON EL PODER JUDICIAL

Marko Cortes Mendoza, dirigente Nacional del PAN, expreso que los actos de violencia y terror siguen incrementándose, con crímenes en la Ciudad de México al estilo de las mafias, ataques a medios de comunicación, narcobloqueos y extorsiones en todo el país, mientras Morena y el gobierno siguen distraídos con el Poder Judicial. Añadió que seguimos viviendo las consecuencias de los abrazos a los grupos criminales, los cuales gozan de total impunidad. Cortés Mendoza planteó la urgente necesidad de una estrategia integral contra la violencia en México, que no solo incluya coordinación entre federación, estados y municipios, sino tipifique el delito de narcoterrorismo para lograr un eficiente cooperación internacional y resultados positivos en el combate al crimen. En los últimos meses, México ha sido escenario de un alarmante aumento en los índices de violencia que afectan a nuestras comunidades y ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Esta situación crítica no muestra signos de mejora y exige una respuesta contundente y coordinada. Criticó que mientras la violencia sigue en aumento en todo el país, tanto Morena desde el Congreso y Sheinbaum desde el Gobierno continúan con la destrucción del poder Judicial por venganza ante la autonomía e independencia de las resoluciones de los juzgadores. Lamento que la presidenta Sheinbaum haya heredado de López Obrador esos rencores no solo contra el poder Judicial, sino también contra el Congreso y el sistema de partidos. ¡Basta de rencores!, lo que el país necesita es unidad para salir adelante con prosperidad y seguridad. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido podremos construir un entorno más seguro y pacífico.

DIPUTADA IVONNE RUIZ; DIPUTADOS FEDERALES DEL PRI DAREMOS LA BATALLA POR MÁS PRESUPUESTO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

La diputada Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama, afirmó que los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI darán la batalla en la discusión del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, para que haya recursos suficientes para detectar, prevenir y atender el cáncer de mama. A fin de sensibilizar y concientizar a las mujeres, la legisladora reunió a especialistas y sobrevivientes de este mal que dieron testimonio sobre la importancia de la lucha contra el Cáncer. La política mexiquense se comprometió a seguir luchando para que los Gobiernos federal y estatal, atiendan con prioridad esta enfermedad, ya que afecta a millones de mujeres en todo México y el resto del mundo. No es ningún lujo, no es ningún regalo, es algo de lo que las autoridades deben hacerse cargo. En México, sólo 1 de cada 3 mujeres es diagnosticada en etapas tempranas, por ello la importancia de realizar actividades encaminadas a crear conciencia y difundir sobre el tema.

DIPUTADA LAURA BALLESTEROS; JUZGADO ORDENA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL, SE DETIENE LA ELECCIÓN DE JUECES Y MAGISTRADOS

La diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano dio a conocer la resolucion del juez en materia de amparo emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Querétaro en donde ordena una suspensión definitiva de la reforma al Poder Judicial, con lo que ordena al Instituto Nacional Electoral (INE) detener el proceso de elección de jueces y magistrados. La resolución del juez en materia de amparo ordena mantener las cosas en el estado que actualmente se encuentran y se impidan los efectos y consecuencias de las normas impugnadas, esto para que las autoridades responsables tanto federales como locales, dentro del ámbito de sus atribuciones, se abstengan de llevar a cabo cualquier acto tendente a ejecutar. La resolucion ordenó al Senado de la República suspender el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de personas juzgadoras en la etapa en la que se encuentre. Por lo que no podrá emitir una convocatoria para elegir a jueces y magistrados. Con esto, se frena que Morena imponga a sus candidatos y capture al Poder Judicial, así lo señaló el activista Miguel Alfonso Meza, quien también compartió la suspensión definitiva contra la reforma judicial. El juzgado ordena al INE abstenerse de llevar a cabo los actos atinentes a la elección extraordinaria del primer domingo de junio del próximo año. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que acatará las suspensiones definitivas que sean dictadas contra la reforma al Poder Judicial. Asimismo no se podrá llevar a cabo la elección de magistrados que integran el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial, en caso de que ya hayan comenzado, no inicien funciones mientras se resuelve el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Tambien ordena no extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que actualmente existen en el Poder Judicial de la Federación. Además, ordena a las entidades del país no replicar la reforma judicial a nivel local. Esta suspensión fue obtenida en el amparo que presentaron con la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros. Este amparo se suma a otros que se han presentado con legisladores del partido naranja, así como una acción de inconstitucionalidad.

DIPUTADO RUBEN MOREIRA; PLANTEA CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE LIQUIDE FOBAPROA Y DESTINAR RECURSOS A ESTADOS Y PROGRAMAS SOCIALES

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, solicitará la creación de una Comisión Especial para liquidar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y que el dinero del rescate bancario se destine a los estados, programas sociales y campo, ante la crisis que atraviesan las finanzas del gobierno. Es una propuesta personal, ya la hemos hecho en Tribuna. El Fobaproa fue mucho y ya no nos pueden decir que van a quebrar los bancos, porque eso no va a pasar. Afirmó que de los 60 mil millones de pesos anuales que se pagan de intereses, con sólo mil millones de esa cifra se reactivaría la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (Conaza). Señaló que tomando en cuenta cifras del Inegi, con ese recurso se podría disminuir la edad para que las personas adultas mayores reciban una pensión a partir de los 60 años. Moreira Valdez agregó que también ayudaría para programas enfocados al campo, a la conservación y mantenimiento de carreteras, a la seguridad y el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, dar más atención a las mujeres y para mejorar la economía familiar y el apoyo a sistemas de pensiones de universidades estatales. Luego de señalar que los recursos destinados al Fobaproa durante el periodo 2019-2024 fueron prácticamente el doble de los asignados en el período 2013-2018, el diputado priista consideró que no es necesario esperar la próxima discusión del presupuesto para abordar este tema, si es que hay voluntad de los legisladores oficialistas. Expuso que las ganancias de la banca son inmensas y salen de los bolsillos de los más pobres que pagan comisiones por todo. El pago electrónico es una trampa, los bancos captan a los trabajadores y les quitan su dinero en comisiones de todo tipo.

MAGISTRADOS Y JUECES; ACUERDAN CONTINUAR CON EL PARO DE LABORES

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que por mayoría de votos, jueces y magistrados determinaron mantener la suspensión de labores en protesta por la reforma judicial. Un total de 809 personas juzgadoras votaron por continuar con la suspensión parcial de labores en juzgados y tribunales de todo el país, mientras que 497 jueces y magistrados se mostraron a favor de retomar las actividades este 21 de octubre. Esta decisión refleja la unidad de las personas juzgadoras con el movimiento del personal jurisdiccional y constituye un rechazo enérgico y contundente a las acciones recientes realizadas por el Senado de la República. Los juzgadores expresaron su desacuerdo por el incumplimiento de las determinaciones judiciales de suspensión dictadas por jueces federales en los juicios de amparo para impugnar la reforma judicial.

DIPUTADA NOEMÍ LUNA; LLAMA A CLAUDIA SHEINBAUM A DESTINAR RECURSOS PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA

La diputada Noemí Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que El cáncer de mamá es un alarmante problema de salud pública en México que debe ser atendido por los tres niveles de gobierno, a fin de incrementar la detección oportuna, pues en el 2023 fallecieron en promedio 22 mexicanas. Asimismo expuso que por ello pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum no abandonar otra vez la salud de las mujeres, como se hizo en el sexenio pasado por la eliminación del Seguro Popular y del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, donde el gasto para atención del cáncer de mama pasó de 1 mil 995 millones en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, un recorte de 93 por ciento, según datos de México Evalúa. La líder parlamentaria llamó a las mexicanas a practicar la autoexploración mensual y realizarse mamografías periódicas, ya que consideró inaudito que el año pasado se registraran 8 mil 34 muertes en el país por este mal. Indicó que, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), promediados los 365 días del año arrojan 22 muertes diarias a causa de una enfermedad que puede ser curable. Finalmente, solicitó reflexionar sobre la importancia del autodiagnóstico y la accesibilidad a los tratamientos, así como dar amor y apoyo a cada mujer que ha pasado por esta enfermedad tan terrible.

KAMALA HARRIS; DE MANTELES LARGOS, CUMPLIO 60 AÑOS A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, cumplio 60 años de edad haciendo campaña en el estado decisivo de Georgia cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones. Harris, nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), acudio a una misa en Stonecrest y participó en un evento de campaña en Jonesboro, ambas localidades ubicadas en Georgia, uno de los estados donde la competencia con su rival, el expresidente y aspirante republicano, Donald Trump, está más reñida. La edad de los candidatos fue un asunto central en la campaña de las elecciones del 5 de noviembre antes de que el actual presidente, Joe Biden, el más longevo de la historia con 81 años, renunciara en julio a presentarse a la reelección y pasara el testigo a Harris. Muchos votantes veían con preocupación la avanzada edad de Biden, pero también la de Trump, que hoy tiene 78 años y de ganar las comicios concluiría su mandato en enero de 2029 con 82 años. Kamala Harris, de madre india y padre jamaiquino, aspira a convertirse tras los comicios del 5 de noviembre en la primera mujer presidenta de la historia de Estados Unidos. La candidata demócrata ya hizo historia en 2021 como la primera mujer vicepresidenta del país y la primera persona afroamericana y con ascendencia india en ocupar el cargo. Antes de ser compañera de fórmula de Biden, Harris ejerció como fiscal general de California y como senadora del mismo estado.

