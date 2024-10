El fin de semana, en el marco de la Segunda Jornada de Reconstrucción Mamaria en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) benefició a 20 mujeres con la colocación de prótesis en una o ambas mamas.

El director del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, doctor Rafael Medrano Guzmán, destacó que en ambos días participaron hasta 150 trabajadores, en particular cinco cirujanos que de forma altruista donaron su tiempo para efectuar estos procedimientos.

“Estas jornadas además de ser integrales tendrán una continuidad permanente pues las realizaremos cada mes, hasta llegar a 40 o 50 beneficiadas”, declaró.

El doctor Medrano Guzmán afirmó que entre los principales beneficios de colocar las prótesis mamarias está evitar afectaciones en la caja torácica y la columna, pues ocasiona deterioro en la calidad de vida y problemas posteriores, al tiempo de beneficiar desde el punto de vista de la dignidad, autoestima y conservación.

“De aquí en adelante ninguna paciente en tratamiento por cáncer de mama y así lo requiera se le negará una reconstrucción mamaria; quienes son supervivientes que estén en vigilancia, sean candidatas y acepten, también tendrán el beneficio de una reconstrucción mamaria, ya sea en el Hospital de Oncología o … en la red de hospitales que tengan las condiciones para realizar la cirugía”, detalló.

Luz María Espejel fue sometida en mayo de 2019 a una mastectomía en uno de sus senos por una tumoración que en apenas tres meses creció de dos a cinco centímetros; con 54 años de edad, esperó por cinco años la oportunidad de recibir una reconstrucción mamaria y prótesis, hace unas semanas el personal del Hospital de Oncología le informó que el momento al fin había llegado.

“Cuando vine una doctora me dijo ya es una realidad, es un hecho, nos van a permitir hacerle reconstrucción de mamás no solamente a usted sino a todas las derechohabientes que pasen esto y la verdad me sentí muy feliz, no solamente por mí, sino por las demás mujeres que también sufren este proceso de cáncer”, enfatizó.

Por su parte, Karina Vargas, estudiante de Promoción a la Salud en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tras cumplir 30 años tuvo que tomar una difícil decisión: ser sometida a la mastectomía de ambo senos para retirar la tumoración por completo y disminuir el riesgo de que el cáncer regresara, “lo hice pensando en familia, porque meses atrás mi hermano a falleció y no quería causar más tristeza”.

Dijo que después esto se vio al espejo “y no me sentía como una mujer, me sentía incompleta, me decía para qué seguir así, sentí que me quitaron la feminidad”; Karina recibió apoyo psicológico por ansiedad y depresión, “fueron cuatro años de esperar este momento y cuando me enteré me quedé en shock, fue una sorpresa para mí, sin dudarlo dije acepto, estoy muy feliz por esta campaña para mujeres como nosotras”.

Faneth Méndez, de 44 años, fue beneficiaria de la Primera Jornada Reconstrucción Mamaria el pasado 21 de septiembre; relató que tras realizarse una mastografía de tamizaje, en mayo de 2023 le fue encontrada una tumoración y cáncer de mama en etapa III, recibió 11 quimioterapias, 15 sesiones de radiación y cuatro cirugías, que incluyó una mastectomía bilateral.

En el Hospital de Oncología le informaron que era candidata a prótesis de mama, que le fueron colocadas el 21 de septiembre; “ha sido un proceso de altibajos, una montaña rusa de sentimientos, un camino largo y viviendo el día a día he salido adelante, con el abrazo de mi familia y sobre todo del IMSS; cuando tuve la oportunidad de recibir la reconstrucción no lo creía, realmente me siento muy afortunada”.

Durante las actividades del 19 y 20 de octubre en el Hospital de Oncología se realizó un simposio nacional e internacional con la participación de especialistas con temas sobre la actualización, novedades en el tratamiento, diagnóstico personalizado y efectivo contra el cáncer de mama.

En la inauguración, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, doctora Nadine Gasman Zylbermann, en representación de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, resaltó que impulsar la reconstrucción mamaria pone en el centro de las decisiones a las mujeres, al otorgarles atención integral que les permite recuperar su cuerpo y fortalecer su autoestima y dignidad.

Reconoció que se vive una transformación profunda en el sistema de salud donde la promoción y prevención son esenciales, al tiempo de fortalecer en la detección oportuna para que los tratamientos sean menos invasivos, por lo que la labor conjunta con el Seguro Social y el Hospital de Oncología CMN Siglo XXI será fundamental.

Adicionalmente, se realizó la 4ta Caminata a favor de la reconstrucción mamaria, con la participación decenas de mujeres y hombres que recorrieron las instalaciones del CMN Siglo XXI y una Feria de la Salud con módulos en los que se otorgó información preventiva, orientación personalizada verbal e impresa en identificación de primeros auxilios psicológicos, acompañamiento familiar y autoexploración mamaria, entre otros.

