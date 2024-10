El padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado este domingo al salir de misa en San Cristóbal de las Casas, Chiapas denunció el 13 de septiembre pasado, un incremento “incontrolable” de la violencia en la zona serrana y frailesca de Chiapas y la falta de atención de las autoridades, por lo que hizo un llamado a la sociedad civil a organizarse y evitar el ingreso de grupos del crimen organizado en poblados y comunidades.

Durante una manifestación por la paz en Chiapas que convocó el 13 de septiembre a las tres diócesis de esa entidad, el padre Pérez Pérez lamentó que haya personas que, a pesar de la violencia, no se manifiesten.

“Muchas veces reaccionamos cuando ya nos tocó, ahí sí caemos en la cuenta, no esperemos que nos toque la violencia para que participemos, siempre hay que precaver, siempre hay que organizarnos, invito a todos, si no nos organizamos, si no nos levantamos realmente, el crimen organizado de entrar en los pueblos, en las comunidades entonces ya no podríamos sacarlos, ahorita es tiempo, la iglesia está convocando, las tres diócesis está convocando, es para mí una gran esperanza que las tres diócesis se hayan unido en este día 13 de septiembre”, refirió en la entrevista.

Lamentó que las autoridades no hagan caso a las denuncias de violencia, “desgraciadamente el gobierno, no solamente que no hacen caso y no hace nada sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia y cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay muchos desplazamientos en la zona serrana de Comalapa en Chicomuselo y eso preocupa mucho”, denunció.