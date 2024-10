Sigue en vivo y en todo momento lo que ocurra durante el Gran Premio de Estados Unidos desde el Circuito de la Américas.

Bringing you up to speed with our updated #USGP grid as George Russell is demoted to the pit lane ⬇️ #F1 pic.twitter.com/bdhQxFPzkv

What a start! Norris and Verstappen duel into Turn 1 and as they scrap through goes Leclerc!!! #F1 #USGP pic.twitter.com/fXuEazNYtC

LIGHTS OUT IN AUSTIN!!! 🇺🇸

George Russell has been handed a 5-second penalty for forcing Valtteri Bottas off the track earlier in the race 👇

📻 “What?!” says Russell over the radio 😤#F1 #USGP pic.twitter.com/clEye0tiHS

— Formula 1 (@F1) October 20, 2024