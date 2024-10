Donald Trump cocina papas fritas en McDonald's

Donald Trump sorprendió a los asistentes en Pensilvania al aparecer en un McDonald’s, donde cocinó papas fritas como parte de su campaña en el estado clave. El evento tuvo lugar en las afueras de Filadelfia y se presentó como una ocasión para que el expresidente se mostrara menos serio que en otras ocasiones.

La elección del lugar no fue casual, ya que Harris mencionó en varias ocasiones que trabajó en un McDonald’s durante su juventud. Sin embargo, Trump cuestionó la veracidad de esta afirmación, insistiendo en que la vicepresidenta nunca fue empleada en la famosa cadena de comida rápida, aunque no ha presentado pruebas que respalden su afirmación.

El día también marcó el cumpleaños número 60 de Harris, lo que Trump aprovechó para hacer una broma. Cuando los periodistas le recordaron la fecha, Trump le deseó lo mejor y comentó: “Creo que le compraré unas flores”.

En el ámbito digital, el ex embajador de Estados Unidos en México, quien se desempeñó en la administración Trump, publicó en la red social X una imagen editada del ex presidente, presentándolo como una obra de arte. “To the National Gallery of Art!”, escribió, capturando la esencia del humor y la ironía en torno a la escena.

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/rA5FwAQWFy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2024

Mientras tanto, la candidata demócrata celebró su cumpleaños asistiendo a iglesias afroamericanas en Georgia, donde reiteró su crítica al tono agresivo y despectivo que ha caracterizado la campaña de Trump. En una entrevista en MSNBC, Harris afirmó que los estadounidenses “merecen algo mucho mejor” que el estilo de campaña del ex presidente, en un momento en que las tensiones electorales se intensifican.

To the National Gallery of Art! pic.twitter.com/OmOspqukol — Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) October 20, 2024

