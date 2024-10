El panorama en Red Bull sigue con dos caras. Por una parte, el piloto neerlandés Max Verstappen ganó la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos; mientras que el mexicano Sergio “Checo” Pérez llegó en el noveno lugar.

Verstappen venció este sábado con autoridad en la carrera esprint, su primer triunfo en casi cuatro meses.

El tricampeón mundial aumentó así la ventaja en la clasificación general respecto al británico Lando Norris (McLaren), quien cometió un error en la vuelta final que lo condenó al tercer lugar.

El español Carlos Sainz (Ferrari), que mostró una gran determinación y velocidad en la prueba, terminó en el segundo lugar a 3.8 segundos de Verstappen.

El mexicano Sergio Pérez, compañero de ‘Mad Max’ en Red Bull, recortó apenas dos puestos desde la salida hasta terminar en el noveno lugar en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

The four-ce is with Max in #F1Sprint so far this season

🥇🥇🥇🥇#F1 #USGP pic.twitter.com/0kC71ftyDt

— Formula 1 (@F1) October 19, 2024