Universal Pictures y Blumhouse sorprendieron a los amantes del terror tras el lanzamiento del tráiler completo de ‘Wolf Man’.

Este viernes 18 de octubre, a través de sus cuentas oficiales, de Universal Pictures y Blumhouse, se liberó el tráiler final de “Wolf Man“, cinta que estará basada en el clásico de horror de 1941.

De acuerdo con lo referido en entrevistas, este filme promete hacer que el cine de hombres lobo vuelva a dar miedo, pero eso sí, sin perder el toque moderno y actual que se dio a este.

TE PODRÍA INTERESAR: Google dedica su doodle al staurikosaurus

Según la sinopsis, la historia se centra en Blake, un marido y padre de San Francisco que hereda la remota casa de su infancia en la zona rural de Oregón después de que su propio padre desaparece y se presume muerto.

Ante las eventualidades en su matrimonio, decide emprender un viaje con su familia; sin embargo, al llegar a la casa, son atacados por un animal invisible, del cual logran escapar; se refugian en la casa mientras la criatura merodea el perímetro.

Sin embargo, a medida que la noche avanza, Blake comienza a comportarse de manera extraña, transformándose en algo irreconocible, y Charlotte se verá obligada a decidir si el terror dentro de su casa es más letal que el peligro exterior.

La cinta que estuvo bajo la dirección de Leigh Whannell y coescrita por Whannell junto con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo estará a cargo de Christopher Abbott y Julia Garner al frente del elenco. El cast es completado por Sam Jaeger, Ben Prendergast y Benedict Hardie. Whannell coescribió el guión con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

Algo a destacar es que Ryan Gosling, quien originalmente iba a protagonizar el film, se ha mantenido como productor.

TE PODRÍA INTERESAR: Alva Noto cumple a pesar de fallas en MUTEK MX

Wolf Man llegará a los cines el 17 de enero de 2025. A continuación el tráiler.

What if someone you loved became something else? #WolfManMovie only in theaters January 17.

❤️ this post for updates pic.twitter.com/Pfo14vt70n

— Wolf Man (@WolfManMovie25) October 18, 2024