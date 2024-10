Pese a las turbulencias alrededor de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen se impuso este viernes en la clasificación para la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos, mientras que el argentino Franco Colapinto iniciará desde una sorprendente décima posición.

El piloto de la escudería Williams, de 21 años, se metió de forma inesperada en la tercera parte de la sesión de clasificación celebrada en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Colapinto terminó la ‘qualy’ a 1.573 segundos del líder Verstappen y se estrenará el sábado en una carrera al esprint partiendo desde la décima posición.

El argentino, que compite en su cuarto Gran Premio de Fórmula 1, aventajó en ocho posiciones a su compañero de escudería, el tailandés Alexander Albon.

Esta carrera al esprint, la tercera de las seis que contempla el calendario, será el aperitivo del Gran Premio en Estados Unidos del domingo, la decimonovena de la temporada.

Verstappen, tricampeón mundial, se apropió en el último momento de la ‘pole’ con un tiempo de 1 minuto y 32.833 segundos, con una ventaja de 0.012 sobre el británico George Russell (Mercedes) y de 0.226 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). .

En una sequía inusual para su frenética trayectoria, ‘Mad Max’ celebró su primera ‘pole’ de las últimas 12 que estuvieron en juego desde el Gran Premio de Emilia Romagna en mayo.

Lando Norris (McLaren), gran rival del neerlandés en la pugna por el campeonato de 2024, fue cuarto a 0,250.

El español Carlos Sainz (Ferrari), que unas horas antes había marcado el mejor tiempo en la única sesión de ensayos libres, fue quinto a 0,256.

En otra actuación decepcionante, el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) fue eliminado en la segunda parte de la sesión y saldrá desde el undécimo puesto, mientras el veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) lo hará desde el decimocuarto.

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION

The gap between Max and George was just 0.012s 😮‍💨#F1 #USGP pic.twitter.com/evhfnSKWH7

— Formula 1 (@F1) October 18, 2024