Stray Kids logró su séptima certificación “RIAA Gold” con su sencillo “ATE”, consolidándose como una de las bandas más exitosas en la escena del K-pop.

La certificación RIAA Gold, otorgada por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), se concede a álbumes y sencillos que superan las 500,000 unidades vendidas en el país, y representa un importante hito en la carrera de cualquier artista.

El 19 de agosto de 2024, la banda también recibió la certificación por su éxito de 2021, “Thunderous”, marcando la cuarta canción del grupo en alcanzar este reconocimiento, junto a otros sencillos como “God’s Menu”, “MANIAC” y “Back Door”.

Además, sus álbumes “5-STAR” y “ROCK-STAR” también recibieron certificaciones de oro, incrementando a siete en total de galardones en su carrera.

Destacando su impacto global, Stray Kids es el segundo artista de K-pop en obtener siete certificaciones de oro por canciones distintas, solo detrás de BTS con 7 certificaciones Gold y 9 Platinum, reafirmando su creciente popularidad y éxito en el mercado estadounidense.

Stray Kids(스트레이 키즈) “ATE”

RIAA Gold Certified

스트레이 키즈가 “ATE”로 7번째 RIAA 골드 인증을 받았습니다!

무한한 사랑에 항상 감사합니다 스테이❤️

We just earned our 7th RIAA gold certification with “ATE”!📀

Thank you always for your love and support STAY❤️… pic.twitter.com/Vlh8DNkTv0

— Stray Kids (@Stray_Kids) October 18, 2024