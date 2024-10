La autoexploración se convierte en un factor determinante para los resultados de la lucha contra el cáncer de mama, en un amplio porcentaje de las pacientes; por ello, es determinante llevar a cabo esta práctica de manera periódica para detectar cualquier situación anómala.

Gabriela Tirado Aguilar, con 39 años de edad, es una sobreviviente de cáncer de mama, quien en 2020 recibió la noticia de su padecimiento, la cual calificó como un diagnóstico devastador, el cual le cambió la vida radicalmente y en donde el miedo la llevó a aislarse.

“Repercutió en mi vida cotidiana en todos los sentidos, es como un shock, te enfrascas como en una burbuja donde no sabes qué va a suceder, no sabes si la vas a librar o no la vas a liberar; la verdad es que es súper complicado”, explicó en entrevista con 24 HORAS.

Gabriela resaltó la importancia de realizar una autoexploración para poder detectar cualquier situación fuera de lo común y de esta manera acudir a tiempo por un diagnóstico médico que permita un mejor panorama para afrontar la enfermedad y vencerla.

“Me estaba bañando, me estaba enjabonando el cuerpo, ahí fue cuando me detecté una bolita; me diagnosticaron en el 2020, fue en la época de pandemia, y fue muy difícil porque no había servicios médicos porque todo era para Covid-19”, recordó Tirado.