Según las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), durante 2023 se contabilizaron 89 mil 633 fallecimientos en México debido a tumores malignos, de estos, 8 mil 34 fueron atribuidos al cáncer de mama, lo que representa el 9% del total.

Pese a que, el derecho a la salud es un hecho en México, recibir atención médica no es tan fácil, la saturación de las clínicas y los largos tiempos de espera para poder tener acceso a un tratamiento, son los primeros desafíos a los que se enfrentan las personas que padecen cáncer de mama. Entre ellos el caso de Julia, quien a pesar de contar con seguro social, recibir atención fue solo el inicio de la batalla.

“Yo estaba amamantando a mi bebé, a veces con la lactancia las mamás te dicen que te duele por la leche, que se hacen bolitas porque se te queda atorada, mi recomendación para las mujeres es que, ante cualquier dolor, cualquier anomalía vayan al médico”, expresó en entrevista con 24 HORAS.

Julia no sabía que tenía cáncer de mama, su edad y su reciente maternidad hicieron que el diagnóstico se retrasara.

“Fui con mi médico familiar, él fue quien me guió para hacer los primeros estudios y detectó que algo no estaba bien, lo malo fue cuando me refirió con el especialista, la próxima cita me la daban hasta mes y medio después. Mi familia no estuvo tranquila y opté por atenderme de forma particular”.

En el caso de Julia, al tratarse de un tumor benigno, sólo se le operó para extirpar el tejido con daño, pero de acuerdo con los testimonios que ella misma pudo recabar, algunas mujeres le relataron que invirtieron hasta 500 mil pesos para la atención de este padecimiento.

Aunado a la inequitativa atención al cáncer de mama, la falta de concientización para la detección oportuna aumenta los índices de mortalidad alertó Alma Ortiz Pellón, subdirectora de la Asociación Mexicana de la Lucha Contra el Cáncer (AMLCC).

La especialista destacó que existen tratamientos innovadores que no se están utilizando en todo el país ni en todas las instituciones de salud.

De ahí que uno de los grandes retos del nuevo gobierno es, primero, no desatender a las mujeres que ya cuentan con un tratamiento porque sus posibilidades de sobrevida son muy altas y, el segundo, es otorgar terapias homologadas.

Incluso, refirió que el Gobierno de México informó que estos protocolos van a ser vinculantes “y eso es una gran noticia”; no obstante, pidió que esto se publique en el Diario Oficial de la Federación, “porque una cosa es decirlo en una conferencia y otra cosa es que se publique en el Diario Oficial, si esto se convierte en vinculante, la atención de las mujeres que hoy padece cáncer de mama, debería de estar garantizada”.

Para el oncólogo Miguel Ángel Martínez, las que pueden diagnosticar mejor cualquier padecimiento son ellas mismas.

“Es necesario que las mujeres comiencen a fortalecer la autorresponsabilidad en el cuidado de la salud, en la medida de lo posible tratar de tener una vida saludable. Autocuidado significa, la ocupación, interés y protección a cargo de una misma para potenciar su propio bienestar, por lo que nunca están de más los chequeos y la autoexploración, solo así podemos realmente prevenir padecimientos como éste”, señaló.