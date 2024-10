A falta de confirmarse la fecha oficial de su estreno y durante la presentación de su panel en la New York Comic Con, se dio a conocer el cast oficial de las voces que darán voz de nueva cuenta a los personajes de la nueva temporada de “Phineas y Ferb”.

Recordemos que en 2023, se reveló la noticia de que Disney estaba trabajando junto a Dan Povenmire y Jeff “Swampy” Marsh, creadores de la serie, en la elaboración de una nueva temporada con cerca de 40 capítulos, la cual presuntamente sería estrenada en Disney+ y Disney Channel.

De acuerdo con información de “Variety”, se dio a conocer que Vincent Martella (Phineas Flynn) y David Errigo Jr. (Pherb Fletcher) regresarán a darle la voz original a los protagonistas en esta nueva temporada.

Otras de las voces que vuelven son las de Ashley Tisdale como Candace Flynn, Caroline Rhea como Linda Flynn-Fletcher, Dee Bradley Baker como Perry el Ornitorrinco, Alyson Stoner como Isabella García-Shapiro, además de las voces de los creadores para los papeles del Dr. Heinz Doofenshmirtz y el Mayor Francis Monograma.

Junto a la presentación del cast, también se reveló un primer póster de la nueva temporada de “Phineas y Ferb” junto a información de que la serie contará también con sus famosos números musicales y mantendrá la trama del trabajo de Candace por acusar a sus hermanos.

Hasta el momento solo se sabe que esta serie será estrenada en 2025, pero no se ha precisado la fecha exacta, se espera que en las próximas semanas se dé el anuncio oficial.

First poster for the ‘Phineas & Ferb’ revival.

The new season will premiere on Disney Channel in 2025. pic.twitter.com/rR05sEudGD

— ToonHive (@ToonHive) October 17, 2024