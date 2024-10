El senador y presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, llamó al expresidente de la República, Felipe Calderón a no hacerse el indignado por haberle pedido una explicación sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico y quien consideró que el líder panista es un “mentiroso, miserable y malo”.

“El ex presidente no debería hacerse el indignado. Al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas, México y el PAN merecen una puntual explicación. Ahora resulta que el indignado es el ex presidente. No, al contrario, los indignados somos los mexicanos, los indignados somos los panistas y lo correcto, lo que debería ser es dar una puntual explicación y pedir disculpas”, refirió.

Sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum quien esta mañana arremetió contra el Partido Acción Nacional, Marko Cortés, reiteró su llamado a “que le entre al toro por los cuernos, a que no le saquen, a que tipifique en México el narco terrorismo para tener una verdadera colaboración para combatir al crimen organizado y que no haya más García Luna porque su gobierno está plagado y me refiero al de López Obrador, y me refiero a varios gobernadores, están llenos de García Lunas a nivel de alcaldes, a nivel de gobiernos estatales y en el gobierno federal”.

Señaló que es a la presidenta de México, a quien le debe “dar vergüenza” porque la detención de García Luna fue en los Estados Unidos, “que no fue una detención aquí en México tendría que actuar en consecuencia. Y entonces que le entremos, Acción Nacional ya le dijo aquí queremos que quien la haga la pague y por lo tanto lo que le decimos es tipifique el narcoterrorismo para que se investigue a todos, incluidos a los morenistas, a todos los García Lunas de este país, de cualquier gobierno, incluido el suyo, y que no vuelva a ocurrir”.

Y consideró que lo que se tiene que hacer en México es que todos se blinden “y tomar medidas para que hechos así jamás se vuelvan a repetir”.