Estados Unidos lanzó un ataque sorpresivo contra cinco depósitos de armas hutíes en Yemen; confirma la defensa norteamericana.

De acuerdo con Lloyd Austin, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, mencionó en un comunicado que se utilizaron bombarderos B-2 para el ataque efectuado a primera hora de este jueves en Yemen, con el fin de eliminar 5 objetivos de suma importancia.

Te puede interesar: El voto femenino: la conquista de la igualdad en México

Los objetivos, que se encontraban en búnkeres subterráneos, fueron eliminados con los bombarderos furtivos tipo B-2 con capacidades nucleares, mismos que se utilizan para destruir posiciones bajo tierra.

Por el momento se desconoce el tipo de daños que ocasionaron los bombarderos y según reportes previos, no se habían utilizado este tipo de aparatos contra operaciones de insurgencia hasta ahora.

De igual manera, algunos portavoces de Yemen, confirman el ataque norteamericano a la capital de dicho país, sin embargo tampoco han dado novedades sobre la cantidad de daños o víctimas que existen.

“Esta fue una demostración única de la capacidad de Estados Unidos para atacar instalaciones que nuestros adversarios buscan mantener fuera de nuestro alcance, sin importar cuán profundamente enterradas bajo tierra, reforzadas o fortificadas estén”. Expresa el titular de la defensa de E.E.U.U. en el comunicado.

Los bombarderos tipo B-2 denominados “Spirit”, entraron en servicio por primera vez en 1997 en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y tuvieron un importante protagonismo en las guerras de Irak y de Afganistán.

Estas aeronaves tienen capacidades nucleares, por lo que son considerados como el avión más caro de construir. A pesar de su elevadísimo costo de producción, el avión resulta ser uno de los más efectivos, pudiendo llevar bombas inteligentes para destruir objetivos tanto fuera como dentro de tierra.

On October 16, U.S. military forces conducted precision strikes against five hardened underground weapons storage locations in Houthi-controlled areas of Yemen.

I am grateful for the professionalism of our service members who took part in these actions. Read my full statement: pic.twitter.com/yBU5IShs4e

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 17, 2024