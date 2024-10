TENIS

“Es difícil para todos”, dice Alcaraz antes de jugar contra Nadal en Riad

Carlos Alcaraz batió con autoridad a Holger Rune (6-4 y 6-2) este miércoles y se citó el jueves con su compatriota Rafael Nadal, que se retirará el próximo mes, en las semifinales del ‘Six Kings Slam’, un torneo de exhibición que se disputa en Riad. “Voy a ir a por todas, ‘full power’, no me sorprende que él esté entrenando al 100% y sintiendo la bola muy bien, por el jugador que es, la leyenda que es, no importa que se vaya a apartar del tenis pronto”, dijo Carlitos. “Quiero jugar buen tenis, intentaré jugar al mismo nivel que lo estoy haciendo, voy a ir a sin miedo. No sé si es un privilegio jugar contra él una vez más o si va a ser complicado para mí, pero intentaré disfrutar el compartir la pista con él. Es difícil para todos. Le he visto en el hotel, he hablado un poco con él, además de tenis hemos hablado sobre la vida”, explicó el español, de 21 años, ganador de cuatro Grand Slams. AFP

CICLISMO

El neerlandés Lavreysen gana su título mundial 14 de ciclismo en pista

Harrie Lavreysen logró su decimocuarto título mundial de ciclismo en pista al ganar la competición de velocidad por equipos con los Países Bajos este miércoles en Ballerup (Dinamarca), igualando el récord del francés Arnaud Tournant. Lavreysen, cinco veces campeón olímpico, tendrá otras ocasiones en los próximos días para quedarse como único detentor del récord; con el keirin el jueves, el kilómetro el viernes y la velocidad individual el domingo. Junto a Jeffrey Hoogland y Roy van den Berg dominaron este miércoles la final ante Australia, mientras que Japón batió a Gran Bretaña en el duelo por el bronce. AFP

NFL

Jeff Ulbrich de Jets espera que Davante Adams juegue vs. Steelers

El receptor abierto estrella que fue adquirido el martes, y el entrenador interino de los Jets, Jeff Ulbrich, aseguraron ayer que Adams participaría en la práctica general del equipo y debería jugar contra los Pittsburgh Steelers. Dijo que será un “desafío” para el encargado de las jugadas Todd Downing y el personal ofensivo lograr que Adams “se ponga al día lo más rápido posible”. “Afortunadamente, hay mucha familiaridad con la ofensiva. Ha sido un sistema del que ha sido parte durante años, así que no preveo que sea un gran obstáculo ponerlo en marcha y participar”, aseguró. AFP