¿Quién es Kate Cassidy, novia de Liam Payne?

La tarde de este miércoles 16 de octubre, el mundo de la música se conmocionó por la trágica y repentina muerte del ex miembro de la agrupación One Direction, Liam Payne, al caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, el cantante se encontraba en un cuarto del Hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, cuando cayó desde su balcón a 14 metros de altura.

Al principio se especuló que Kate Cassidy, novia del cantante, se encontraba acompañándolo al momento del accidente; sin embargo, la información no fue confirmada y se supo que ella había dejado el país desde el lunes 14 de octubre.

¿Quién es Kate Cassidy?

Kate Cassidy es una influencer norteamericana, originaria de New Jersey, cuya popularidad aumentó al darse a conocer su relación con el ex miembro de One Direction.

En sus redes, especialmente su cuenta de Instagram con 97 mil seguidores, Kate comparte principalmente contenido de moda y viajes por Estados Unidos y Europa como Roma y Nueva York.

Estudió en la Coastal Carolina University de la que se graduó en 2021 y fundó una fraternidad; posteriormente se mudó a Londres, en donde cuenta con un fuerte vínculo por la sangre británica de su padre.

La relación sentimental de Kate Cassidy y Liam Payne salió a la luz en octubre de 2022, cuando se les vio por primera vez juntos, en una celebración de Halloween, disfrazados de Pamela Anderson y Tommy Lee. A partir de ese momento y pese a algunos rumores de separación en 2023, la pareja hizo algunas apariciones públicas en Londres y en el estreno del documental del cantante, All of Those Voices.