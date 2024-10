A Karime Pindter la hemos visto a lo largo de diez años en realitys shows, conduciendo, con su podcast, pero algo que le faltaba era hacer stand up y este 17 de octubre presentará su primer especial, el cual nombró De la Mano del Señor.

Bajo el apoyo de Paramount+, empresa que considera su alma mater, Pindter compartió que el camino a este especial le llevó mucha preparación.

“No es la primera vez que hago esto, llevaba tres años escribiendo. Luego me encuentro a la WeFam (productora de contenidos) que me alineó con los chakras de la comedia. Me metí a clases de clown, actuación, en fin, aquí cuento mi historia y mis insolencias”, declaró a este medio.

Y es que este reality sale después de quedar en el segundo lugar de La Casa de los Famosos México. Con una amplia experiencia en el contenido televisivo, Karime consideró que lo que ha vivido en estos años no es para avergonzarse.

“Empecé en los realitys y ¿qué te queda hacer ahí? Ser tú misma, poder conectar con el público. Me burlé de mí, de mi historia, en algún punto me llegó a avergonzar de donde venía, por los hombres que tuve qué pasar, de todas las locuras que hice.

“Algunas veces tuve inseguridades y, tiempo después me dije que debía abrazar mi historia y amarme”, reflexionó.

Aunque se burla de su origen sateluco y el crecer cerca del Río de los Remedios, la también empresaria mostró su lado vulnerable y con este especial busca motivar a su fandom.

“Pues ya me conocieron en todas mis presentaciones, hasta echándome a alguien en Acashore, pero en el stand up comparto un lado vulnerable, creo que al final doy un mensaje.

“No sé hacer comedia vulnerable, pero más que nada siempre busco empoderar, dar un mensaje y hacer reír a quien me escuche”, agregó la creadora de contenido.

Luego de su paso por LCDLFM, Karime logró hacer una buena amistad con el llamado Team Mar, a quienes considera pieza clave de su nueva etapa.

“Estar dentro te mega impacta ya que es lo más fuerte que he vivido. Pensaba que en Acapulco Shore era más difícil resistir pero en La Casa de los Famosos fue más cañón porque no ves el reloj, ni el cielo en diez semanas. Así que “lo que logré con ellos es una amistad de una vida porque nos conocimos mucho ahí dentro”, recordó.

EL SUEÑO DE UNA NIÑA

Para cerrar, Karime agradeció a sus padres, quienes la han seguido en cada uno de sus proyectos.

“Ellos son lo máximo, me han apoyado en mis locuras y los menciono en el stand up; dudé en invitarlos al especial porque me burlo hasta de mi bisabuela. La verdad sí tenía miedo.

Sin duda, mis papás son mis mejores amigos.

“Mientras que mi alma mater, Paramount es una familia increíble. Mi sueño de niña era estar en MTV y no me han soltado en estos años.

“Siempre han estado conmigo y también le he entrado a producir. Me ayudaron a realizar mi sueño, claro somos familia”, concluyó la ahora standupera.

Karime Pindter estrena De la Mano del Señor –grabado en diciembre del 2023– este jueves por Comedy Central.