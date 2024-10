Luego de haber perdido de manera consecutiva una segunda final de Eurocopa y la salida de Gareth Southgate como entrenador de la selección nacional, Inglaterra presentó de manera oficial a Thomas Tuchel como su nuevo estratega.

Mediante un video grabado desde el mítico estadio de Wembley, el alemán se vistió oficialmente con la camiseta de los tres leones, esto con el objetivo de obtener el ascenso a la Liga A de la UEFA Nations League y clasificar al Mundial de 2026.

“Estoy muy orgulloso de haber recibido el honor de liderar al equipo de Inglaterra. Hace tiempo que siento una conexión personal con el juego en este país, y ya me ha dado algunos momentos increíbles. Tener la oportunidad de representar a Inglaterra es un gran privilegio, y la oportunidad de trabajar con este grupo especial y talentoso de jugadores es muy emocionante”, mencionó Thomas Tuchel.

De acuerdo con la información revelada en el comunicado de la Federación Inglesa de Futbol, el estratega firmó un contrato de 18 meses que dará inicio el próximo 1 de enero de 2025, además de revelar que la decisión se tomó el pasado martes 8 de octubre.

El estratega no llega solo, pues Anthony Barry ha sido confirmado como su entrenador asistente, esto luego de haber trabajado a su lado como su asistente en Chelsea y Bayern Múnich, generando una buena relación de trabajo y con una fórmula ganadora.

Tuchel no desconoce para nada la actualidad de la selección de Inglaterra, mucho menos de sus jugadores, pues su etapa en el Chelsea le permitió conocer el entorno de la cultura futbolística que se vive dentro de la gran isla europea.

