A quien se sentenció en Brooklyn fue al narco-Estado mexicano: diputado Ricardo Monreal

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseveró que fue tan grave el juicio del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hoy no se emitió una sentencia en contra del exfuncionario, sino que se enjuició al narco-Estado mexicano.

“Hay quienes piensan que fue reducida la pena, que fue reducida, dado que se pensaba que sería cadena perpetua; yo no quisiera meterme si es correcto o no los 38 años de condena.

“Sino lo que sucedió lamentablemente en esta Corte es que en Estados Unidos se enjuició al Estado mexicano como un narco estado en el pasado reciente, en gobiernos que toleraron, o que no descubrieron que había esta colusión, esta complicidad, protección o promoción de la delincuencia organizada”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara baja.

Agregó que le resulta triste que sea un tribunal del extranjero y no uno en México el que haya enjuiciado a García Luna, por lo que, insistió, resulta oportuna la reforma judicial.

Por eso, continuó, es importante que se lleve a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros, para terminar con la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias “y todas estas lacras que han encerrado al sistema de justicia en México”.

Ricardo Monreal añadió que sobre este caso aún faltan muchas cosas por saberse y los mexicanos tienen derecho conocerlo.

Sin embargo, evitó hacer señalamientos directos sobre el expresidente Felipe Calderón, incluso evadió contestar si le cree o no cuando el expanista afirmó que no tenía información verificada en contra de García Luna, su secretario de Seguridad Pública.

“Yo no soy juez. Yo tengo una historia de adversidades con Felipe Calderón y no acostumbro yo aprovechar la coyuntura para descalifica porque como yo he sido víctima de tanto linchamiento de jueces y ministerios públicos por cosas inexactas, casi siempre refritean todo lo falso, calumnias de las que he sido objeto, no quiero convertirme en lo mismo”, expuso.

