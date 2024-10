James Gunn, director de la próxima película de Superman, revela fotos de Krypto, el perro del Hombre de Acero.

El director y guionista de Guardianes de la Galaxia, a través de su cuenta oficial de X, revela las primeras imágenes de Krypto; la mascota de Superman para la nueva película del superhéroe que se estrenará hasta 2025.

Te puede interesar: Arranca Campaña de Vacunación Invernal; se aplicarán 58 millones de dosis

“Superman: Legacy” que será protagonizada por David Corenswet, estará en la pantalla grande el 11 de julio del 2025, por lo que poco a poco tendremos adelantos de la cinta que por el momento es de las más esperadas por el fandom de DC.

Por lo que se sabe, la película ya no será una historia de origen del personaje, sino que se situará en un mundo en donde ya se conoce a Superman coexistiendo con otros superhéroes de la franquicia de DC Cómics.

Por otra parte, el director de Superman expresa que Krypto se basó en un perro de nombre “Ozu” que adoptó recientemente.

“Krypto llega a las pantallas en Superman este verano. Krypto se inspiró en nuestro perro Ozu, a quien adoptamos poco después de que comenzara a escribir Superman”.

Recuerdo que pensé: “Dios, ¿qué tan difícil sería la vida si Ozu tuviera superpoderes?” – y así Krypto entró en el guión y cambió la forma de la historia a medida que Ozu cambiaba mi vida”. Expresa James Gunn en su publicación de X.

Krypto arrives on screens in Superman this summer. Krypto was inspired by our dog Ozu, who we adopted shortly after I started writing Superman. Ozu, who came from a hoarding situation in a backyard with 60 other dogs & never knew human beings, was problematic to say the least. He… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0

— James Gunn (@JamesGunn) October 15, 2024