Hallan muerto a Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, peleador de la UFC y ex de Demi Lovato

Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos, quien era peleador de UFC y ex de Demi Lovato, es hallado muerto en California.

Este martes 15 de octubre se confirmó la muerte del peleador de las Artes Marciales Mixtas quien compitió en la UFC y en Bellator, hace algunos años.

De momento, no hay información oficial sobre la causa de muerte del atleta brasileño de 38 años de edad, pero se sabe que lo hallaron sin vida en Los Ángeles, California.

Guilherme ‘Bomba’ Vasconcelos posteó hace días, una imagen en su cuenta de Instagram afuera de un estudio de Jiu-Jitsu en California.

Es en sus redes sociales en donde su tío Walter confirmó la trágica noticia de la muerte de Guilherme Vasconcelos, pero no dio detalles de la causa, aunque sí dejó entrever que se verían en las fiestas de fin de año.

“Esperábamos tu visita para Navidad, pero ya no podrá ser. La vida es fugaz y nos despertamos con esta devastadora noticia, en qué tiempos vivimos. Oramos por ti y que Dios, que todo lo puede, te tome con su infinita misericordia y consuele a todos los que te amamos,”escribió Walter.

Jay Glazer -periodista especializado y amigo de la ‘Bomba’- informó que presuntamente Guilherme Vasconcelos se quitó la vida. Además, pidió a todos sus seguidores a no minimizar los problemas relacionados con la salud mental.

“Amigos… ¡Por favor, por favor, POR FAVOR cuiden su salud mental! Por favor, pidan ayuda. Les ruego a todos que sepan que la gente QUIERE ayudar, ¡no están desanimando ni alejando a nadie! Hoy perdimos a un hermano muy, MUY dulce por suicidio demasiado pronto. El gato más dulce del planeta. Este es duro, era un hermano mayor para mi hijo, vivió conmigo durante años… La ayuda SIEMPRE está aquí, amigos. Por favor, apóyense en su equipo. Que me jodan. Te quiero, hermanito #RIPBomba”, escribió Glazer en su cuenta de ‘X’.

Gang… please please PLEASE take care or your mental!!! Pleaseeeee ask for help. I’m begging you all to know that people WANT to help, you’re not putting anyone off or pushing anyone away!!!

We lost a really, REALLLLLLY sweet brother today to suicide way too early. Sweetest cat…

— Jay Glazer (@JayGlazer) October 15, 2024