La plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse, Disney +, sorprendió a los fans de una de las bandas más importantes del rock en inglés de los años 60, tras anunciar el lanzamiento de “Beatles ’64“.

A través de sus redes sociales, este lunes 14 de octubre, Disney+ confirmó que en unas cuantas semanas lanzarán Beatles ’64, un documental inédito que vislumbra el momento en el que visitaron EU por primera vez.

Es decir, nos dará un nuevo y amplio vistazo a su vista de John Lennon, Paul McCarthey, George Harrison y Tingo Starr a EU hace más de 60 años. Un hecho que marcó un antes y después en la historia de la música y la cultura pop.

Por lo que se podrán apreciar “imágenes —filmadas por los documentalistas Albert y David Maysles en los 60, las cuales restauraron en formato 4K— nunca antes vistas de la banda y de las legiones de jóvenes fans que ayudaron a impulsar su ascenso, la película ofrece una visión poco común de cuándo The Beatles se convirtieron en la banda más influyente y querida de todos los tiempos”, según la sinopsis.

No obstante, contará con videos del concierto debut de los Fab Four en Estados Unidos en el Washington DC Coliseum y sus apariciones en el show de Ed Sullivan.

Asimismo, en Beatles ’64 el público verá entrevistas recién filmadas con Sir Paul McCartney y Ringo Starr al respecto, así como charlas con fans cuyas vidas se transformaron con la llegada de la agrupación británica a Norteamérica.

¿Cuándo se estrenará?

De acuerdo con la plataforma, este material que contó con la producción del legendario Martin Scorsese, de Sir Paul, Ringo, Olivia Harrison y el hijo de Lennon (Sean), bajo la dirección de David Tedeschi (que ya había trabajado en otras producciones junto a Scorsese, como George Harrison: Living in the Material World, Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story, Shine A Light, Vinyl y más), se entrenará el próximo 29 de noviembre.

Prepare to experience the electrifying moment when The Beatles first touched down in America. Beatles ’64, an all-new documentary from producer Martin Scorsese and director David Tedeschi, is streaming exclusively on #DisneyPlus November 29. pic.twitter.com/Ptw8UPNpXq

— Disney+ (@DisneyPlus) October 14, 2024