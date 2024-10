La taquilla de cine en Estados Unidos puso a la cinta de terror y gore Terrifier 3, como la ganadora del fin de semana y a unas semanas de que el título aterrice en las salas de cine de México, David Howard Thornton, contó una parte de la historia para llegar a ser el payaso psicópata al que da vida en el filme.

“Nunca antes había hecho una audición para un papel en una película y quería dedicarme al cine. Entonces me encontré con una audición para Terrifier y pensé: ‘Oh, es como un Mr. Bean malvado. Me encantaría tener la oportunidad de interpretar un personaje como este’”. recordó el actor en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Así que me presenté y mi agente me lo impidió. Me dijo: ‘Esta es una película independiente de muy bajo presupuesto. Realmente no necesitas hacer cosas como esta’”, declaró este hombre quien venía de una serie de decepciones de la escena teatral en Nueva York, por lo que decidió probar suerte en el cine.

Sin embargo, los fans del horror en el cine saben que el éxito de este título no llegó de inmediato y a pesar de que hoy Terrifier es una franquicia de renombre, por mucho tiempo se mantuvo conocida solamente por quienes siguen al género y sin tener un lugar especial en la cultura popular del terror.

Tras convencer a su agente y tener la primera entrega estrenada en 2016 en festivales, el actor dijo que “mientras filmábamos y después de filmar (la primera), yo trabajaba de mesero en la Gran Manzana y apenas sobrevivía. Luego se estrenó de forma comercial y cambió mi vida”, aseguró.

De esta forma es que se pavimentó el camino del éxito para la creación de Damien Leone, que es ahora una trilogía y que en 2019 tuvo su reconocimiento mundial cuando Terrifier 2, llegó a las pantallas de diferentes países.

Pero una cinta de slasher que trata de un payaso que asesina sin una razón aparente y que se enfoca en la violencia y la sangre a borbotones, puede despertar dudas sobre los límites gráficos y argumentales que pueda tener y su intérprete aseguró que existen.

“Eso es algo de lo que definitivamente hemos hablado en el pasado (con Damien Leone), y creo que la única línea que Art (nombre del payaso) nunca cruzará es la violación. Ese es un tema tabú para él. Ni siquiera lo veo como una criatura sexual en ese sentido. Eso es algo que está por debajo de él, y simplemente no me gusta esa idea ni nada por el estilo. Me molesta y me repugna, y simplemente creo que algo así no tiene lugar en una película”.

Además, adelantó que las entregas de la cinta irán revelando en medida de lo posible el origen de Art y que se podrá conocer un poco más de esto que parece ser uno de los grandes misterios del filme.

“Me gusta la idea de que hayamos ido revelando poco a poco sus orígenes. Tenemos una o dos líneas al principio de esta película que insinúan sus orígenes, y pensé que eso era muy inteligente. Tampoco quiero arruinar la sorpresa demasiado pronto y estropear las cosas, porque, muchas veces, cuando descubres por qué o quién es el villano, el misterio desaparece y has perdido gran parte de la diversión que había detrás”.

Terrifier 3 llegará a salas de cine mexicanas el 31 de octubre.