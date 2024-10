ARGENTINA

Niega Fernando Gago mal trato a Guadalajara en presentación con Boca

Durante su presentación como nuevo entrenador de Boca Juniors, el argentino Fernando Gago aseguró no haber actuado de mala manera en lo que fue su salida del Deportivo Guadalajara, tras su abrupta partida de México a mitad del Apertura 2024. Después de haber negado cualquier tipo de negociación semanas atrás con el combinado Xeneize, Gago reiteró que él gozaba de una cláusula en su relación con Guadalajara para ponerle fin a su contrato en cualquier momento y que él había pedido desde su llegada a México. “Obviamente hay varias situaciones que quedan personalmente para mí y Chivas. De Boca recibí la llamada el martes pasado. El que me quiera creer que lo haga y el que no, que no me crea”, indicó el estratega. 24 HORAS

RECONOCIMIENTOS

Premio Nacional del Deporte cierra su convocatoria con grandes figuras

Será hasta el día de hoy cuando se cierre la convocatoria para el Premio Nacional de Deportes, en su edición 2024, en donde figuras como Osmar Olvera, Prisca Awiti y el pugilista Marco Verde figuran como los favoritos a llevarse el galardón. Las asociaciones deportivas nacionales tuvieron tiempo suficiente para registrar a los candidatos que aspiran a ganar el premio más importante que otorga el gobierno de México en materia deportiva. El Premio Nacional de Deportes se otorgar desde 1975 y con el paso de los años han aumentado los rubros. En la actualidad se entregan reconocimientos en las categorías Deporte No Profesional, Deporte Profesional, Deporte Adaptado, Entrenador, Juez o Árbitro, Trayectoria Deportiva y Fomento al Deporte. 24 HORAS

SEDES

Tlaxcala, listo para la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

La temporada 2024 del mejor tiro con arco a nivel mundial cerrará con broche de oro esta semana con la celebración de la Final de Copa del Mundo 2024 en Tlaxcala, lo que representará la quinta ocasión que México albergue esta justa, la tercera de manera consecutiva y la segunda en dicha entidad. Tlaxcala se convertirá apenas en la segunda ciudad sede en par de ocasiones, pues a la fecha solamente Lausana (2008 y 2014) puede presumir de tal condición. Como cada año, esta competencia reunirá a las 32 mejores flechas del orbe (16 de recurvo y 16 de compuesto), con enfrentamientos que se disputarán el 19 y 20 de octubre, aunque la fiebre del tiro con arco se vivirá a lo largo de esta semana con los preparativos y familiarización de la población tlaxcalteca. 24 HORAS