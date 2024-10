A horas de escuchar la sentencia en su contra por vínculos con el narcotráfico, Genaro García Luna le pide clemencia al juez Brian Cogan.

Te podría interesar: Empresarios de EU invertirán 20 mil millones de dólares en México

Lo anterior mediante una carta autógrafa que le hizo llegar al juzgador que mañana decidirá su destino el cual, según la Fiscalía de EU debería ser permanecer en prisión por el resto de su vida.

En el documento, dado a conocer por el periodista Jesús García en su cuenta de X (@JesusGar), el exmano derecha del expresidente Felipe Calderón pide:



Y para sustentar su petición, el “exsúper polícia” desgrana una serie de argumentos como que se ha pérdido valiosos momentos con su familia, con la que ha sido respetuoso de la ley y que, cuando convivía con ella, hasta oraban juntos.

Además, presume que durante su estadía “infrahumana” de casi 5 años en el Centro de Detención de Brooklyn, en la que ha presenciado episodios de violencia extrema como homicidios y apuñalamientos, que fue segregado por casi un año “sin haber violado ninguna norma”, además de que su buen comportamiento lo ha llevado a ser parte de un programa para consumidores de drogas y que motiva a los internos para buscar tratamiento durante su pena.

Lo cual, según el texto de García Luna:

De igual manera, reitera el argumento de su misiva que difundió el 17 de septiembre, en la que acusa que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría desmantelando el Poder Judicial con la reforma recién aprobada.

A su vez, también insiste en que “está fuera de la realidad” los señalamientos de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, que lo llevaron a enfrentar el juicio en su contra:

I just received a handwritten letter from Genaro Garcia Luna, sent by his lawyer.

Facing a life sentence for narco-corruption after his conviction last year in Brooklyn, he maintains his innocence and says he rejected a post-arrest deal that would have given him 6 months…

🧵👇 pic.twitter.com/lcJ4bbgD2T

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) September 17, 2024