Los académicos Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson fueron los elegidos por la Real Academia de las Ciencias para obtener el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel 2024 por “sus estudios de cómo se forman las instituciones y cómo afectan la prosperidad”.

Lo sencillo de inferir entonces es que la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres es persistente. Y, aunque es cierto –según lo revelado por los laureados– que “los países más pobres se han vuelto más ricos, no están alcanzando a los más prósperos”. ¿Por qué? La diferencia en las instituciones de una sociedad.

Para ejemplificar, los galardonados hacen un comparativo entre Nogales, EU y Sonora, México, así como el resto de términos, conceptos y estudios importantes que les llevaron a coronarse con uno de los premios más importantes en su rubro.

Finalmente, Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas, afirmó que:

