Luego de que La Oreja de Van Gogh dio a conocer que Leire Martínez sale de la agrupación, medios españoles han retomado una entrevista que realizó, la ahora exvocalista de la banda, en la que hablaba sobre la comparativa con Amaia Montero durante los últimos 17 años.

En esta Leire mencionó que hasta este año se le sigue preguntando por Montero.

“Me sorprende que 16 años después todavía tenga que contestar por Amaia (Montero) y que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver. Honestamente, que se digan cosas me afecta en la medida en que yo quiera que me afecten. Ya he aprendido”, declaró al programa Cara a Cara de Navarra TV.

Y es que ante los comentarios que se han realizado entre los fans, Leire considera que a ella no le gusta que la ninguneen pues ella había sido la vocalista en estos últimos años.

“Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero. Entiendo cuál es el juego y que ha habido cierto interés en poner el foco en nosotras cuando creo que esta historia no da para más. Ella estuvo, lo hizo súper bien. Es carismática y maravillosa y después decidió dejar el grupo y entré yo. Ya está. La historia no da para más. Me sorprende que se quiera alimentar”, mencionó.

Sobre si le molestaría si Amaia Montero vuelva a la agrupación, Leire Martínez mencionó que eso ya sería cuestión de la banda fundada en 1996.

“No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?”, declaró.

Y es que esta mañana, la banda emitió un comunicado en el que informan que la relación entre La Oreja de Van Gogh y Leire Martínez había llegado a su fin.

“La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, se lee en el comunicado.

LDAV