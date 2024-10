Esta cinta, que actúa como precuela y secuela de “Wonder”, captó la atención del público al alcanzar un notable 99% en su puntuación de audiencia, en Rotten Tomatoes, basado en más de 250 calificaciones verificadas.

Aunque la crítica no fue tan favorable, con un 60% de reseñas positivas, el interés por la historia continúa creciendo tras su estreno en cines de E.U.

“White Bird” narra la historia de Julian Albans, interpretado por Bryce Gheisar, quien aprende sobre las vivencias de su abuela, una niña judía en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, interpretada por Helen Mirren.

Esta conexión con “Wonder” fue menos promocionada, lo que permite que la película se enfoque en su conmovedora narrativa y las valiosas lecciones que transmite.

Los críticos y la audiencia han elogiado la cinematografía y las actuaciones, destacando el papel de Ariella Glaser y Orlando Schwerdt. A pesar de su clasificación PG-13, se considera una obra accesible e importante para los adolescentes.

Con un sólido boca a boca, “White Bird” se posiciona como un éxito inesperado, lo que sugiere que su recorrido en taquilla podría ser más duradero.

