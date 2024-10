En una revelación reciente, Talulah Riley compartió una divertida anécdota sobre su relación con Musk, recordando cómo él la invitó a su habitación de hotel para mostrarle “videos de cohetes”.

Riley narró la experiencia con humor, comentando que, al entrar en la habitación, Musk efectivamente le mostró videos reales de cohetes.

Esta invitación informal destaca la pasión de Elon por la exploración espacial, un interés que fue fundamental en su carrera con SpaceX.

El contexto de la anécdota se enmarca en un momento significativo para Musk, ya que su empresa recientemente logró un exitoso vuelo de prueba del Starship, culminando en un notable aterrizaje en el Océano Índico.

Este avance fue aclamado por figuras como Bill Nelson, administrador de la NASA, quien subrayó la importancia de estos logros para futuras misiones espaciales.

SpaceX, fundada por Elon Musk en 2002, es una empresa de transporte espacial que busca hacer accesibles los viajes al espacio y facilitar la colonización de Marte.

Desarrolló varios cohetes, incluidos el Falcon 1, Falcon 9 y Falcon Heavy, así como la nave Crew Dragon.

Su proyecto más ambicioso, Starship, está diseñado para misiones a Marte y más allá. SpaceX logró hitos significativos, como el primer cohete reutilizable y el lanzamiento de Starlink, un servicio de Internet satelital.

La empresa sigue innovando en el campo de la exploración espacial.

Talulah Riley: “Elon said, would you like to come to my hotel room to look at rocket videos? And we did get into his hotel room, and he did just show me rocket videos.” pic.twitter.com/pOubD1eyin

— ELON DOCS (@elon_docs) October 14, 2024