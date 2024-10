El astro portugués del fútbol, Cristiano Ronaldo, volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá de las canchas.

Esta vez, lo hace en el mundo de la moda y el lujo con el lanzamiento de una exclusiva colección de relojes junto a la renombrada marca Jacob & Co.

Te podría interesar: Participa IECM en 4 misiones internacionales de observación electoral

La colección, llamada “CR7 Timeless Collection“, despertó la atención tanto de fanáticos del deporte como de aficionados al lujo.

Cada reloj de la colección refleja momentos icónicos de su carrera, con detalles personalizados como su número 7, que es parte de su identidad tanto en el Manchester United como en el Real Madrid.

Además, algunos modelos integran referencias a los títulos que ganó y a su distintivo estilo de vida.

Jacob & Co, conocida por crear relojes exclusivos para las celebridades más importantes del mundo, encontró en Cristiano Ronaldo el aliado perfecto para esta colaboración.

Te podría interesar: Tómbola garantiza imparcialidad para la elección en el PJ: SEGOB

La marca no solo buscaba capturar la esencia de un ícono deportivo, sino también a una figura que representa éxito, perseverancia y lujo en todas sus facetas.

El lujo al alcance de unos pocos

Los precios de los relojes de la “CR7 Timeless Collection” no han sido revelados oficialmente, pero se espera que sean tan exclusivos como su creador.

Para los coleccionistas y fanáticos, esta edición representa una oportunidad única para tener un pedazo del legado de Ronaldo en sus manos.

I’ve always dreamed of having my own watch collection. The Jacob & Co. Flight of CR7 & the Heart of CR7 takes inspiration from some of my most iconic moments on the field. I hope you like them as much as I do. pic.twitter.com/PUsBYhtE8O

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 13, 2024