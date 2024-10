El régimen de Corea del Norte hace estallar las carreteras que conectan con su vecino del sur; de acuerdo con inteligencia del Ejército surcoreano.

El ejército de Corea del Sur publicó este martes un nuevo video de Corea del Norte haciendo estallar dos carreteras y vías ferroviarias que solían conectar las dos Coreas.

Se trata de las carreteras de Gyeongui y de Donghae, mismas que están muy cerca de la Zona Desmilitarizada de Corea (DMZ por sus siglas en inglés) que divide a ambos países.

De acuerdo con un comunicado de las fuerzas surcoreanas, alrededor del medio día fueron destruidas algunas de las partes de las carreteras que conectan a ambas naciones. La noticia se dio a conocer con un mensaje del Estado Mayor Conjunto surcoreano para los medios de comunicación.

A pesar de que las líneas férreas y carreteras destuidas ya se encontraban bajas en uso, el mensaje que manda Pionyang a su vecino del sur es bastante claro; pretende cortar todas las relaciones diplomáticas con dicho país causando mayores tensiones en la región.

Desde días atrás, el mandatario norcoreano Kim Jong-Un, había avisado que cortaría y fortificaría las carreteras y vías de tren que conecten con el sur y según expertos, se cree que esto marcó un fin hacia las relaciones con Corea del Sur.

Recientemente las tensiones en el continente asiático han ido aumentando de manera inquietante; por un lado, China amenaza a Taiwán con maniobras militares cerca de su territorio, mientras que Corea del Norte intenta desarrollar su arsenal nuclear y amenaza a su vecino del sur con la guerra en caso de que este ataque primero.

🇰🇵🇰🇷SEOUL (@CNN) — South Korean military releases new video of North Korea blowing up 2 road / railways that used to connect the Koreas.

CNN Story: https://t.co/VXH8iZVrcd pic.twitter.com/x8wF2JhfS6

— Mike Valerio (@ValerioCNN) October 15, 2024