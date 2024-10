La actriz Chantal Andere se dice muy agradecida con la llegada a México de la telenovela El Conde: Amor y Honor, luego del éxito que ha tenido en Estados Unidos.

Ahí interpreta a Josefina Zambrano, la villana a la que más cariño le tiene de todas las que ha interpretado a lo largo de su carrera como actriz.

“Esta es una telenovela de época, que transcurre entre los años 1930 y 1950, es la obra de un gran, gran escritor, Alejandro Dumas y esta propuesta la hace Telemundo de la mano de Sony Pictures y yo hago a la que sin duda es la villana más poderosa que he interpretado en toda mi carrera, que obviamente se ha basado en antagonistas y estoy muy contenta de este proyecto”, dijo en entrevista con este medio, Chantal Andere.

El Conde: Amor y Honor, protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras –que está es su segunda semana de transmisión en México–, y sostiene que es una historia bellísima, llena de amor y mucha traición.

“Sin embargo, es hasta ahora que he tenido tiempo de verla, desde que empezó allá en Estados Unidos, me ha sido muy gozoso ver las cosas que hacía Josefina, que son terribles y verdaderamente abominables, así que a esta mujer no la quisiera de enemiga nunca”, añadió Chantal.

La actriz aseguró que siempre es muy gratificante que la busquen para hacer este tipo de papeles de villana, lo que agradece mucho.

“Te das cuenta de que después de tantos años de hacer antagónicos y que los productores y los directores digan ‘tiene que ser ella’.

“Te das cuenta de que al paso de los años que la disciplina, la puntualidad, que el respeto a los compañeros y el agradecimiento importan; además de que te dediques al 100 por ciento a ese don que Dios te dio, de poder actuar y cantar y que me consideren una gran villana me confirma que he estado del lado correcto”, dijo.

Chantal es también público y comenta que siempre está pendiente de todo lo que hay en la televisión, el cine y el teatro, para apreciar el trabajo de los personajes antagónicos, pues considera que son quienes le ponen la sal y la pimienta a las producciones.

“La gente gusta mucho de ver villanías, pero también de repente te quieren matar y te odian, porque esa es mi chamba, pero sí son personajes muy poderosos que siempre le dan una algidez increíble a las historias.

Pero como todo en la vida, debe haber buenos para que haya malos”, finalizó Chantal Andere, actriz de El Conde: Amor y Honor.