Ariana Grande sorprendió al público durante su actuación como presentadora en Saturday Night Live (SNL).

Hace unos días, la artista anunció su regreso al programa, esta vez junto a Stevie Nicks, quien fue la invitada musical de la noche.

Desde el inicio del show, Ariana cautivó a los asistentes con un monólogo en el que compartió su emoción por estar de vuelta en el icónico estudio y habló sobre sus proyectos recientes, incluyendo su papel como Glinda en Wicked. Sin embargo, dejó claro que esta vez solo actuaría como anfitriona, eligiendo no cantar.

Poco después, un micrófono llegó a sus manos, lo que llevó a Ariana a preguntar irónicamente: “Oh, ¿Qué es eso?”. En un abrir y cerrar de ojos, mostró su increíble rango vocal imitando a varias de sus colegas, como Britney Spears, Miley Cyrus y Céline Dion.

A medida que avanzaba la noche, Grande destacó por sus habilidades vocales y su agudo sentido del humor mostrando varios segmentos.

Con múltiples imitaciones y sketches ingeniosos, Ariana Grande reafirmó su talento y versatilidad, convirtiendo su regreso a Saturday Night Live en una noche inolvidable.

Ariana Grande during her SNL monologue:

“The last time I hosted was in 2016 and we were right on the verge of electing our first female President… so I guess second time’s the charm.” pic.twitter.com/gYUa4uTv2X

— Pop Base (@PopBase) October 13, 2024