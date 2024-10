Sin hacer una sola corrección al dictamen, a pesar del reconocimiento de incongruencias y contradicciones, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados votó en lo particular la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, necesaria para que el Senado pueda emitir la convocatoria para la elección de juzgadores.

Por la mañana, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que iban a revisar, “de acuerdo con la técnica legislativa y lo que proceda se va a hacer. O sea, nosotros somos el Poder Legislativo, estamos en sesiones, en un periodo legislativo ordinario y podemos hacer las modificaciones y las correcciones que se tengan, que se crean conveniente, que se puedan hacer”.

Expresó que en esta ley no se cuestionaba el tiempo para emitir la convocatoria, pero estaba en comunicación con el Senado “para ver si tienen posibilidades, en el caso de modificar este tipo de enmiendas del dictamen, a ver si lo logramos”, lo que finalmente no ocurrió.

El dictamen en lo particular fue aprobado por 342 votos a favor por parte de Morena y sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) y recibió 128 en contra de las bancadas de Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC).

En la discusión de las reservas, momento del proceso legislativo para aprobar cambios al dictamen, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) explicó que el artículo 533 está relacionado con el 534y el documento deja más dudas que respuestas.

“Se nos había dicho que las leyes secundarias otorgarían certeza y certidumbre ante las flagrantes inconsistencias derivadas de la Reforma Constitucional y nada más alejado que la realidad.

“Este dictamen reconfirma la irresponsabilidad de una mayoría que no acaba de dimensionar que se puede tratar de la reforma más relevante en los últimos años (…) este dictamen implica dar causa a un proceso electoral que estará regulado a la luz de un concierto de discrepancias normativas, vacíos operativos, contradicciones estructurales que derivará en una crisis institucional en perjuicio de la certeza electoral de nuestro sistema democrático”, advirtió.

El priista cuestionó cómo es que el dictamen abordará las consideraciones operativas relativas a la organización de la elección, particularmente en cuanto al diseño de la geografía electoral y la armonización del modelo de comunicación política, o cómo pretende prevenir y sancionar adecuadamente intromisión de recursos de procedencia ilícita.

Suárez Licona recordó que el bloque mayoritario impuso un artículo transitorio que prohíbe la interpretación de la reforma “y ahora hasta tiempo falta para enumerar todos los errores del dictamen, desde lo sustantivo hasta las fallas de técnica legislativa”.

Explicó que en los artículos 533 y 534 falta precisar que el Consejo General del INE sea la instancia que habrá de entregar las constancias de mayoría y emitir las declaratorias de validez en la elección, esto con el propósito de salvaguardar la actuación colegiada del instituto en el ejercicio de sus atribuciones, en consonancia con los principios de legalidad y certeza electoral.

Además, la redacción del artículo 534 es repetitiva y se presta a la confusión, y propuso tomar en cuenta a las juezas cuidadoras, además de aquellas en situación de embarazo o lactancia, a efecto de que no sean consideradas en el proceso extraordinario del 2025.

En su intervención, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, pidió regresar la minuta al Senado y “que se pongan a jalar mañana en la madrugada, mañana en la mañana, ganan el doble que nosotros, hombre, que lo desquiten”.

Expuso que en el artículo 529 tiene una contradicción con la reforma constitucional al Poder Judicial porque ahí se señala que se puede hacer una marca o un asiento en la boleta.

“Originalmente era anotar el nombre de aquel candidato que ustedes quieren y que el elector quiera que sea el juzgador, pero acá le agregan, allá en el Senado, aquí no tienen ustedes chance, ya me dijeron por ahí que no pueden ustedes cambiar nada, le agregan marca.

“Eso no dice la Constitución y no se puede interpretar porque ustedes pusieron un transitorio en el cual dicen que no puede haber más interpretación que la literal”, explicó.

El otro cambio que mostró es que en el Senado se eliminó de todos los artículos la propuesta de una comisión especializada de la sala superior, pero en el artículo 471, numeral 6, no lo hacen.

“Cambien esto y otras cosas que se subieron por ahí hace rato, como estos dos artículos iguales y mandémoslo al Senado que chambeen un rato, que desquiten la chamba a nuestros compañeros de la colegisladora y que no se vayan estas aberraciones a los libros de texto de muchos estudiantes que se van a burlar de nosotros, bueno, más de ustedes que de nosotros, porque nos van a agarrar de ejemplo de lo que es legislar sin responsabilidad, de lo que es no hacer bien las cosas”, sentenció.