El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció este domingo los ataques que hirieron a varios miembros de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano, esto en medio del avance de las fuerzas israelíes contra los militantes de Hezbolá.

“El personal de la Finul y sus instalaciones nunca deben ser objeto de ataques. Los ataques contra las fuerzas de paz violan el derecho internacional y pueden constituir un crimen de guerra“, afirmó Guterres en un comunicado, en referencia a los ‘cascos azules’ de la organización en Líbano.

Recordemos que recientemente, las fuerzas de paz de la ONU en Líbano (Finul) aseguraron que fuerzas del ejército israelí entraron por la fuerza a la zona donde se encontraban, realizando varios ataques que causaron irritaciones cutáneas y reacciones gastrointestinales en miembros de 15 ‘cascos azules’.

Esta nueva operación como parte de las acciones de Israel en contra del Líbano y del Hezbolá representarían una violación al derecho internacional, además de los hechos cometidos durante la guerra contra Hamás en Palestina.

“El Secretario General aprovecha la oportunidad para reiterar el llamamiento a la cesación de las hostilidades y a la plena aplicación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas“, indicó la ONU en su comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exhortó el domingo al secretario general de la ONU, António Guterres, a poner “fuera de peligro” a las fuerzas de la Finul y dijo que Hezbolá las estaba usando como “escudos humanos”.

(Con Información de AFP)

Amid hostilities in Lebanon & despite attacks having injured @UNIFIL_ peacekeepers, the Security Council-mandated @UNPeacekeeping mission remains in position.

Attacks against peacekeepers are in breach of international law & may constitute a war crime.https://t.co/qFB638xNnf pic.twitter.com/fPUBmWU7Jt

— United Nations (@UN) October 13, 2024