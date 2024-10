El Premio Nobel de la Paz 2024 fue entregado, por decisión del Comité Noruego del Nobel, a la organización japonesa Nihon Hidankyo, “por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar, a través de testimonios de testigos, que las armas nucleares nunca deben volver a usarse“.

Esta organización, o movimiento, tiene sus orígenes en personas sobrevivientes a los lanzamientos de las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, y también es conocido como Hibakusha. Por ello, “el testimonio de los hibakusha, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, es único en este contexto más amplio“, señalan desde la academia.

Lo que desea, sin embargo, reconocer el Comité Noruego, es:

Por ello, consideran alarmante “que hoy en día este tabú contra el uso de armas nucleares esté bajo presión“. Es decir, las potencias que tienen en su poder estas armas nucleares, se están “modernizando y mejorando sus arsenales; nuevos países parecen estar preparándose para adquirir armas nucleares; y se está amenazando con el uso de armar nucleares en la guerra en curso”.

“El núcleo de la visión de Alfred Nobel era la creencia de que las personas comprometidas pueden marcar la diferencia. Al otorgar el Premio Nobel de la Paz de este año a Nihon Hidankyo, el Comité Noruego del Nobel desea honrar a todos los sobrevivientes que, a pesar del sufrimiento físico y los recuerdos dolorosos, han optado por utilizar su costosa experiencia para cultivar la esperanza y el compromiso por la paz”, señala el comité del Nobel.

Esencialmente, lo que se reconoce de Nihon Hidankyo, es que “ha proporcionado miles de testimonios, ha emitido resoluciones y llamamientos públicos, y ha enviado delegaciones anuales a las Naciones Unidas y a una variedad de conferencias de paz para recordar al mundo la necesidad apremiante del desarme nuclear”.

“El Premio Nobel de la Paz 2024 cumple el deseo de Alfred Nobel de reconocer los esfuerzos del mayor beneficio para la humanidad“, concluyen desde Oslo.

