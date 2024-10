La Policía de Florida rescató a un perro atado y cubierto de agua poco antes del huracán Milton.

Este miércoles 9 de octubre, el huracán Milton tocó tierra en la costa oeste de Florida, próximo a la localidad de Siesta Key, como tormenta de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y precipitaciones torrenciales.

Tras su paso, causó una devastación generalizada al dejar a su paso inundaciones y un saldo mortal.

Al menos 12 personas fallecieron tras el impacto del ciclón, que tocó tierra el miércoles por la noche en Siesta Key como tormenta de categoría 3, con vientos de hasta 173 kilómetros por hora.

Más de 3.3 millones de personas quedaron sin electricidad, mientras que otros 11 millones enfrentan riesgos de inundaciones.

Sin embargo, dentro de las noticias “bonitas”, en medio de la tristeza, miedo o angustia de las personas que perdieron su hogar, en redes se viralizó la historia de un lomito color blanco que sobrevivió a las inclemencias de Milton.

De acuerdo con los reportes, el perrito presuntamente de raza Pitbull fue rescatado antes de la llegada del huracán Milton.

Agentes de Florida, a través de su cuenta de X —antes Twitter— indicaron que se encontraba amarrado a un poste cerca del Boulevar Bruce B Downs, en un área inundada, por lo que sus patitas se encontraban sumergidas en el agua.

De igual manera, se detalló que el animalito se encontraba aparentemente asustado, por lo que ladraba con desesperación.

Sin embargo, los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) se acercaron al lomito, y lograron su rescate con éxito.

Ante el suceso, el cual conmocionó a miles de personas en redes sociales, los agentes se pronunciaron diciéndole a la gente que no cometiera ese tipo de actos con sus mascotas.

“Los agentes de la FHP rescataron a un perro que estaba atado a un poste en la I-75 cerca de Bruce B Downs Blvd esta mañana. No le haga esto a sus mascotas, por favor…”, se lee en la descripción del video que capto el hecho y se viralizó en redes sociales.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024