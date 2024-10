Apenas rindió protesta, la nueva secretaria de Turismo acudió a sus oficinas.

Llegó por la puerta de Presidente Masaryk, en Polanco.

-Buenos días -saludó al primero de varios guardias de la puerta.

-Sí, dígame. A sus órdenes -le correspondió.

-Quisiera ver a la secretaria de Turismo. Le puede avisar que estoy en recepción.

-Uhhhh, no… No puede recibirla.

-¿Por qué?

-Porque está muy ocupada. Si quiere esperar, regrese en dos meses.

-¿Dos meses?

-Sí. Dos meses -ratificó el guardia-. Puede regresar en diciembre.

-Pues déjeme decirle que yo soy la nueva secretaria. Me presento con usted: me llamo Josefina Rodríguez Zamora. Soy de Tlaxcala y la presidenta Claudia Sheinbaum me ha designado para el cargo.

-Perdone, perdone…

-No se preocupe. No sabía que tengo mi agenda ocupada para dos meses y que mientras no podré recibir a nadie…

-Es que… -interrumpió el vigilante-. Esa es la instrucción que tenemos del anterior secretario –Miguel Torruco Marqués, en quien tanto confía Andrés Manuel López Obrador y con quien ella tuvo diferencias- y no podemos fallar.

-No se preocupe… -y Rodriguez Zamora saludó al personal del lobby antes de subir a su oficina.

Y HALLA CRISIS EN EL SECTOR

No es nada especial.

Es imagen del desastre dejado por la actual administración en materia turística, donde más allá de los números complacientes hay cifras nada agradables.

Ciñámonos a una reunión de la Fundación Miguel Alemán, el expresidente cuya última función pública fue atender el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), desaparecido por Andrés Manuel López Obrador.

El flujo de visitantes está muy lejos del ideal, como lo demuestra Cancún, el primero o segundo polo de atracción de México con dos millones menos de visitantes en relación a 2022 y un millón menos a 2023:

Fue planeado para 22 mil habitaciones y hoy tiene más de 40, amén de la competencia de 12 mil Airbnb.

No se cuida la infraestructura sustentable como en Francia, España y Turquía, donde hay promoción público-privada para gestionar vuelos, cadenas hoteleras, recorridos históricos, etcétera.

Aquí no hay nuevos destinos, pues el último fue el proyecto de los Pueblos Mágicos, hace 35 años, y el Mundo Maya con Carlos Salinas.

Y para colmo se cancelan concesiones como Uber, Didi y otras para proteger cacicazgos de taxistas y otros monopolios.

Con este ejemplo, ¿hace falta hablar de más centros turísticos?

PODER TRAS EL TRONO EN SSA

1.- La designación de David Kershenobich despertó esperanzas.

Por fin se terminaría el abandono del sector salud, se pensó, porque llegaba de titular un hombre con gran trayectoria y prestigio.

Pero alguien quiere aparecer como poder tras el trono: Salomón Chertorivski Woldenberg, quien se arroga la ascendencia sobre el titular.

¿Por qué?

Porque, asegura, su influencia fue definitiva para el nombramiento del doctor Kershenobich como director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

¿De verdad los méritos del flamante secretario no eran suficientes?

Y 2.- La certidumbre ha llegado a Chilpancingo.

Tras el asesinato del alcalde Alejandro Arcos, el duelo ha sido masivo y no se oteaba la ruta para regresar a la institucionalidad.

Ya está: el doctor Gustavo Alarcón es el edil sustituto y la gobernadora Evelyn Salgado de inmediato lo contactó y le ofreció protección para su integridad y recursos para el desarrollo municipal.

“Acordamos una ruta de trabajo coordinado y respetuoso, asegurando que el desarrollo y la gobernabilidad de nuestro amado #Chilpancingo se mantengan como prioridades”, difundió la mandataria en redes sociales.

@urenajose1